Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине

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Житель Королёва забыл телефон в салоне такси, водитель воспользовался этим, взял при помощи оставленного гаджета несколько кредитов и перевёл все деньги себе, общая сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что потерпевший забыл свой телефон в такси. Водитель, используя телефон потерпевшего, оформил займы в банке на его имя. В последующем злоумышленник перевел все денежные средства потерпевшего на различные счета», — говорится в сообщении.Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители смогли установить личность таксиста и задержали его. Им оказался житель Ставропольского края.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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