Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине

Житель Королёва забыл телефон в салоне такси, водитель воспользовался этим, взял при помощи оставленного гаджета несколько кредитов и перевёл все деньги себе, общая сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.