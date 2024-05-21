Петербургский депутат Крупник призвал криминализировать рекламу онлайн-казино

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил криминализировать любую рекламу онлайн-казино на площадках в отечественном сегменте интернета.
Он объяснил, что такая мера призвана уберечь доверчивых граждан от потери средств.
До этого стало известно, что Госдума приняла закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы для граждан без открытия счёта при упрощённой идентификации. Как передаёт АГН «Москва», законопроект был разработан в целях снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
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«Прошу рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.
До этого стало известно, что Госдума приняла закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы для граждан без открытия счёта при упрощённой идентификации. Как передаёт АГН «Москва», законопроект был разработан в целях снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
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Мелисса Тимофеева