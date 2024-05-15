Президент подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах

Фото: сайт Кремля
Лидер России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Кроме этого, иностранным агентам нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы госвласти, в органы публичной власти, а также местного самоуправления.
По новым нормам, кандидат, зарегистрированный для участия в выборах, не может быть включен в реестр иностранных агентов.
Кроме этого, закрепляется норма о том, что из-за ошибок и опечаток в документах кандидату могут отказать в допуске к выборам.
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Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы госвласти, в органы публичной власти, а также местного самоуправления.
По новым нормам, кандидат, зарегистрированный для участия в выборах, не может быть включен в реестр иностранных агентов.
Кроме этого, закрепляется норма о том, что из-за ошибок и опечаток в документах кандидату могут отказать в допуске к выборам.
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Алёна Самарева