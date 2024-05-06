В Госдуме приняли поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла поправки, запрещающие иноагентам принимать участие в выборах всех уровней.
Отмечается, что поправки внесены ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян, которые подали документы с ошибками и опетчатками.
Из текста поправок следует, что в случае проведения выборов кандидат должен к моменту предоставления документов, необходимых для его регистрации, прекратить статус иноагента.
Такие меры будут действовать при проведении выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти и органы местного самоуправления.
Кроме того, указывается, что полномочия иноагентов в органах власти завершатся спустя 180 дней после вступления закона в силу, если к этому моменту из не исключат из соответствующего перечня.
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Из текста поправок следует, что в случае проведения выборов кандидат должен к моменту предоставления документов, необходимых для его регистрации, прекратить статус иноагента.
Такие меры будут действовать при проведении выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти и органы местного самоуправления.
Кроме того, указывается, что полномочия иноагентов в органах власти завершатся спустя 180 дней после вступления закона в силу, если к этому моменту из не исключат из соответствующего перечня.
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Анастасия Чинкова