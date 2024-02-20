«Петербургский дневник»: ИИ не заменит петербуржцев

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Издание «Петербургский дневник» привёл рассуждения искусственного интеллекта о том, смогут ли новые технологии заменить горожан.
Отмечается, что, хотя, машинные технологии могут заменить многие профессии, связанные с рутинным трудом, творческое начало человека ИИ заместить не способен.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во всех российских регионах, кроме новых субъектов, начали применять искусственный интеллект в медицине.
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«В Петербурге навыки, которые делают человека неподменяемам, присутствуют на каждом шагу. Творческий потенциал жителей города воплотился в художественных выставках, спектаклях, книгах. Петербургский дух, сочетающий в себе интеллект и музыкальность, трудно передать машинам», — приводит «Петербургский дневник» текст ИИ.
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Мелисса Тимофеева