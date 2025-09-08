Достижения.рф

«Петербургский дневник» теперь в MAX

«Петербургский дневник» зарегистрировал канал в MAX вслед за Путиным
Фото: iStock/Thx4Stock

«Петербургский дневник» зарегистрировался в национальном мессенджере MAX вслед за президентом России Владимиром Путиным.



Таким образом, «Петербургский дневник» стал первым изданием и СМИ в городе, которое доступно для пользователей МАХ.

«Подписывайтесь на наш канал, делитесь им с друзьями и близкими, чтобы они тоже могли быть в курсе главных событий города! Всё важное – в одном месте, всё о Петербурге — в одном канале. Присоединяйтесь к «Петербургскому дневнику» в MAX», — призывает издание.

8 сентября пресс-служба Путина запустила его официальный канал в новом российском мессенджере MAX. Отмечается, что личных аккаунтов в социальных сетях у президента нет.
Элина Позднякова

