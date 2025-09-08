Официальный канал Владимира Путина начал работу в российском мессенджере MAX
Пресс-служба Путина запустила официальный канал в мессенджере MAX
Пресс-служба президента России Владимира Путина запустила его официальный канал в новом российском мессенджере MAX. У самого президента нет личных аккаунтов в социальных сетях.
Представители Кремля сообщили, что канал начал работать с 8 сентября. Они выразили надежду, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет интересной для подписчиков.
«Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере Max», — сообщили представители информационной службы Кремля.Канал уже прошёл верификацию. У пресс-службы также есть официальные каналы в других соцсетях: во «ВКонтакте» на него подписаны 79 тысяч человек, а в Telegram — 290 тысяч пользователей.
Напомним, что национальный мессенджер МАХ уже преодолел отметку в 30 миллионов пользователей.