Официальный канал Владимира Путина начал работу в российском мессенджере MAX

08 сентября 2025, 13:19

Пресс-служба Путина запустила официальный канал в мессенджере MAX

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Пресс-служба президента России Владимира Путина запустила его официальный канал в новом российском мессенджере MAX. У самого президента нет личных аккаунтов в социальных сетях.





Представители Кремля сообщили, что канал начал работать с 8 сентября. Они выразили надежду, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет интересной для подписчиков.

«Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере Max», — сообщили представители информационной службы Кремля.