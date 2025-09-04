«Перспективы большие»: подмосковный учитель оценила цифровой «Ассистент преподавателя»

04 сентября 2025, 18:33

Подмосковный учитель оценила цифровой помощник «Ассистент преподавателя»

оригинал Фото: Istock / fizkes

1 сентября у подмосковных педагогов появился цифровой помощник на основе искусственного интеллекта «Ассистент преподавателя». Это результат соглашения между правительством региона и Сбером. Пользоваться им смогут свыше 3 тыс. учителей более чем 400 школ.





Искусственный интеллект помогает учителю проанализировать урок, рассказала «Радио 1» наставник-просветитель, учитель начальных классов школы №10 городского округа Лобня Юлия Никитина.

«Нам уже удалось опробовать «Ассистент преподавателя». Это инновационный продукт на основе искусственного интеллекта. Он помогает нам, педагогам, анализировать уроки. Мы можем записать свой урок, и потом ИИ проанализирует, как он прошёл, как распределялся разговор, какие методические приёмы были использованы. Кроме того, он помогает анализировать скорость речи. На основе этого мы можем сделать какие-то выводы, при необходимости перестроится свою работу», – отметила Никитина.

«Он отслеживает, что предлагал учитель, какие темы задавал, о чём говорил, какие приёмы использовал. Отражается количество использованных методик для повышения продуктивности образовательного процесса. Анализ необходим, чтобы оценить свою педагогическую деятельность со стороны», – рассказала собеседница «Радио 1».

«Дети меняются, подходы меняются, нужно идти в ногу со временем. Это интересный продукт – записываешь уроки, внимательно изучаешь отчёты и делаешь выводы о своей работе, решаешь, куда двигаться дальше. Перспективы большие, развиваемся, осваиваем новые горизонты», – добавила эксперт.