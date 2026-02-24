Молодежный исторический форум «Герои Отечества» проведет ряд конкурсов
Открылась регистрация на конкурсы согласно пятому сезону Петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества».
Как сообщили организаторы, все участники получат сертификаты/дипломы, а победители — бесплатную поездку на юбилейный Форум, который пройдет в середине мая 2026 года в Санкт‑Петербурге. Победители также смогут представить свои работы широкой аудитории и получить специальные призы от партнеров мероприятия.
В этом сезоне все конкурсы объединили общей темой — 120-летие с начала работы первой Государственной Думы Российской Империи.
Среди доступных конкурсов:
• Конкурс детских рисунков «Парламентские зарисовки» (14-18 лет). Десять лучших работ представят на выставке в рамках форума в Санкт‑Петербурге.
• Конкурс законотворческих инициатив (14-35 лет). Пять авторов лучших инициатив выиграют бесплатную четырехдневную поездку в Северную столицу.
Положение, требования, критерии и шаблоны — на сайте Герои Отечества.ru.
