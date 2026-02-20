В России стартовал конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива»

20 февраля 2026, 14:38

Фото: iStock/LightFieldStudios

В России стартовал XXI Всероссийский конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива». Проект направлен на вовлечение школьников, студентов и молодых ученых в законотворческую деятельность, поддержку их инициатив и формирование кадрового резерва для органов государственной власти.