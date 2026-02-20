В России стартовал конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива»
В России стартовал XXI Всероссийский конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива». Проект направлен на вовлечение школьников, студентов и молодых ученых в законотворческую деятельность, поддержку их инициатив и формирование кадрового резерва для органов государственной власти.
Конкурс проводится более 20 лет и объединяет участников из разных регионов страны. В рамках проекта молодые люди представляют собственные законопроекты и предложения по совершенствованию законодательства в различных сферах.
В 2026 году предусмотрено два заочных этапа: с 1 января по 30 марта и с 3 августа по 9 сентября. Очные туры пройдут в Москве с 19 по 21 мая и с 13 по 15 октября.
По итогам прошлого года в конкурсе приняли участие 1195 человек из 69 регионов России. Победителями стали 51 участник, еще 285 получили призовые места.
Организаторы отмечают, что конкурс дает возможность молодежи заявить о себе на федеральном уровне и внести вклад в развитие законодательства страны.
Читайте также: