Благотворительный хоккейный матч прошел на ГУМ-Катке в Москве

Фото: пресс-служба детского омбудсмена при президенте РФ

Благотворительный хоккейный матч на ГУМ-Катке в Москве прошёл 20 февраля 2026 года в преддверии Дня защитника Отечества. На мероприятие приехали более 20 семей из Москвы, Московской, Калужской и Ярославской областей, а также 30 детей из ДНР и ЛНР.





Игру организовала Академия хоккея им. В.В. Петрова при участии Уполномоченного при Президенте РФ в поддержку Благотворительного фонда «Страна для детей». Среди почётных гостей были Вячеслав Фетисов, Гавриил Гордеев, Олег Рой, а также другие известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.



«Для нас важно, что мероприятие проходит на Красной площади — в сердце нашей Родины. Здесь удивительная атмосфера, особенно в эти масленичные дни. Полученные средства пойдут на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказала омбудсмен по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.