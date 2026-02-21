Благотворительный хоккейный матч прошел на ГУМ-Катке в Москве
Благотворительный хоккейный матч на ГУМ-Катке в Москве прошёл 20 февраля 2026 года в преддверии Дня защитника Отечества. На мероприятие приехали более 20 семей из Москвы, Московской, Калужской и Ярославской областей, а также 30 детей из ДНР и ЛНР.
Игру организовала Академия хоккея им. В.В. Петрова при участии Уполномоченного при Президенте РФ в поддержку Благотворительного фонда «Страна для детей». Среди почётных гостей были Вячеслав Фетисов, Гавриил Гордеев, Олег Рой, а также другие известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.
«Для нас важно, что мероприятие проходит на Красной площади — в сердце нашей Родины. Здесь удивительная атмосфера, особенно в эти масленичные дни. Полученные средства пойдут на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказала омбудсмен по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.
В заключение она от всего сердца поблагодарила всех причастных к событию. В программу вошли матч с участием воспитанников Академии и известных государственных, спортивных, культурных и общественных деятелей, масленичные угощения, катание на коньках на Красной площади и специальное выступление певицы Виктории Дайнеко.