В Подмосковье завершили фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд»
В Сергиевом Посаде провели девятый, заключительный отборочный этап фестиваля «Хрустальный лёд». На лёд вышли фигуристы-любители и представили свои программы на большой площадке. Гала-концерт организовали в подмосковном Пушкино.
В Сергиевом Посаде выступил 21 участник. Они показали 15 номеров — почти все сольные.
Жюри выбрало три лучших выступления: коллектив из Черноголовки с групповой постановкой и двух фигуристок с сольными номерами.
«В программе были представлены участники разных возрастов и уровней подготовки. Идея проекта — показать: выходить на лед могут любители, готовые развиваться и пробовать свои силы», — отмечает председатель жюри фестиваля, известный фигурист Илья Авербух.Ледовое шоу длилось более двух часов. После конкурсной части зрителям показали спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья». В нём выступили российские фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фестиваль завершили гала-концертом 23 февраля в Центральном парке Пушкино. На лёд вышли 35 победителей всех этапов. Всего в проекте принимали участие почти 200 спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья.