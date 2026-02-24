В Подмосковье завершили фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд»

24 февраля 2026, 11:45

оригинал Фото: корреспондент REGIONS/Елена Шумакова

В Сергиевом Посаде провели девятый, заключительный отборочный этап фестиваля «Хрустальный лёд». На лёд вышли фигуристы-любители и представили свои программы на большой площадке. Гала-концерт организовали в подмосковном Пушкино.





В Сергиевом Посаде выступил 21 участник. Они показали 15 номеров — почти все сольные.



Жюри выбрало три лучших выступления: коллектив из Черноголовки с групповой постановкой и двух фигуристок с сольными номерами.

«В программе были представлены участники разных возрастов и уровней подготовки. Идея проекта — показать: выходить на лед могут любители, готовые развиваться и пробовать свои силы», — отмечает председатель жюри фестиваля, известный фигурист Илья Авербух.