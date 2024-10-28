Петербургский суд арестовал замглавы полиции за избиение горожанина

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под арест до 25 декабря заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району города Руслана Сентемова, информирует объединенный Телеграм-канал судов Петербурга.
Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, подозреваемый избил собственника магазина, расположенного на углу Миллионной улицы и набережной реки Мойки. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.
26 октября в субботу Сентемов был задержан. В тот же день ему предъявили обвинение.
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«Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024», — говорит судебная пресс-служба.
26 октября в субботу Сентемов был задержан. В тот же день ему предъявили обвинение.
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Ольга Енгалычева