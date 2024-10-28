Суд вынес приговор мигрантам, убившим подростка в Челябинске

Фото: istockphoto/Elena Horrmann
В Челябинском областном суде озвучили приговор мигрантам из Таджикистана, которые весной 2023 года убили подростка по имени Игорь около ТРК «Космос». Они получили различные сроки заключения — от четырёх с половиной до 18 лет.
Самое суровое наказание — 18 лет колонии строгого режима — получил Шахром Миров. Именно он нанёс подростку удар ножом, ставший смертельным, сообщает «КП Челябинск». Таир Джалилов получил девять с половиной лет колонии общего режима. Сабурову и Сатторову суд назначил по 14 лет колонии общего режима. Имомов и Ахмадов получили по пять с половиной лет, а Хушет Одинаев — четыре с половиной года общего режима.
Напомним, конфликт произошёл из-за буллинга в социальной сети. Одному из близнецов Джалиловых написали с поддельного аккаунта и поиздевались над ним. Он с друзьями пошёл к местному компьютерному клубу разбираться. Были назначены несколько «стрелок», на одну из них пришёл Игорь в качестве участника группы поддержки. Разговор сначала шёл мирно, но внезапно показалась толпа молодых мигрантов с палками и арматурой. У кого-то в руках блестел нож.
Местные стали разбегаться, побежал и Игорь. Миров догнал его и ударил ножом в грудь. Подбежали другие и принялись добивать окровавленного подростка. Он скончался до приезда скорой помощи. Всех участников избиения довольно быстро разыскали и задержали. Одного из них пришлось доставлять из Таджикистана, куда он успел уехать.
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Напомним, конфликт произошёл из-за буллинга в социальной сети. Одному из близнецов Джалиловых написали с поддельного аккаунта и поиздевались над ним. Он с друзьями пошёл к местному компьютерному клубу разбираться. Были назначены несколько «стрелок», на одну из них пришёл Игорь в качестве участника группы поддержки. Разговор сначала шёл мирно, но внезапно показалась толпа молодых мигрантов с палками и арматурой. У кого-то в руках блестел нож.
Местные стали разбегаться, побежал и Игорь. Миров догнал его и ударил ножом в грудь. Подбежали другие и принялись добивать окровавленного подростка. Он скончался до приезда скорой помощи. Всех участников избиения довольно быстро разыскали и задержали. Одного из них пришлось доставлять из Таджикистана, куда он успел уехать.
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Александр Бойцов