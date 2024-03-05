Петербургский учитель физкультуры выбил младшекласснику два зуба

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В Петербурге учитель физкультуры случайно нанес ученику начальных классов повреждения, выбив ему два зуба, сообщает портал 78.ru.
По данным источника, школьник, желая напугать своего товарища, решил сделать забавный выход. Он спрятался, а затем выскочил из-за угла, намереваясь испугать своего сверстника. Однако его неожиданное появление вызвало реакцию у учителя физкультуры, который, испугавшись, решился на неосознанный удар кулаком в лицо ребенка.
Отмечается, что мужчина, преподающий физкультуру в данной школе, занимается японским боевым искусством айкидо. Кроме того, он известен строгим обращением с учениками. После инцидента он получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.
В настоящее время проводится проверка данного случая. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию, а ребенка доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи.
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Отмечается, что мужчина, преподающий физкультуру в данной школе, занимается японским боевым искусством айкидо. Кроме того, он известен строгим обращением с учениками. После инцидента он получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.
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Артем Кузьмин