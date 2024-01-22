«Я эту мразь убью!»: в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока

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В Братске Иркутской области педагог отчитала школьника со словами «ты мразь» за срыв урока. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в школе №24 города Братска, в Сети появилось видео, где учитель громко кричит на восьмиклассника и угрожает ему при других ребятах. Одноклассники сказали, что мальчик, который сорвал урок, постоянно провоцирует преподавателей.
Комитет образования Иркутской области начал проверку и уже назвал происходящее вопиющим. Перед родителями ребенка учитель извинилась.
Ранее также сообщалось, что В Саратове первоклассник получил травму головы после избиения в школе.
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Алина Юрчак