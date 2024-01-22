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«Я эту мразь убью!»: в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока

В Братске педагог со словами «ты мразь» отчитала школьника за срыв урока
22 января 2024, 08:24
Фото: istock / Zhang Shu

Фото: istock / Zhang Shu

В Братске Иркутской области педагог отчитала школьника со словами «ты мразь» за срыв урока. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в школе №24 города Братска, в Сети появилось видео, где учитель громко кричит на восьмиклассника и угрожает ему при других ребятах. Одноклассники сказали, что мальчик, который сорвал урок, постоянно провоцирует преподавателей.

Комитет образования Иркутской области начал проверку и уже назвал происходящее вопиющим. Перед родителями ребенка учитель извинилась.


До этого стало известно, что в школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее также сообщалось, что В Саратове первоклассник получил травму головы после избиения в школе.

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На Кубани проверят людей, клянчивших деньги якобы для СВО
СКР: в Краснодарском крае замечены мошенники в военной форме со сборами на СВО
22 января 2024, 07:46

Фото: istock / Prostock-Studio

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад с данным о мошенниках в Краснодарском крае, которые, по сведениям СМИ, собирают пожертвования под видом отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу СКР в телеграм-канале.

В станице Марьянской были замечены мужчины в военной форме, передвигающиеся на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, которые по заявлению местных жителей являются мошенниками. Их личность на данный момент не установлена.

В региональном СУ СК России проведут процессуальную проверку по факту этих инцидентов. Руководитель регионального отделения А. К. Маслов предоставит доклад о ходе проверки председателю СКР.

Ранее сообщалось, что в отношении лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
#проверки
#сми
#мужчины
#операции
#бастрыкин
#сво
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Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мёртвыми — CENTCOM
22 января 2024, 07:11

Фото: iStock/GWImages

Американские военные обнаружила тела двух бойцов спецназа ВМС США, упавших в воду у побережья Сомали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CENTCOM.
Уточняется, что инцидент случился в Аденском заливе 11 января. Американские бойцы планировали совершить высадку на судно, которое, предположительно, перевозило иранское оружие. Однако при выполнении операции «морские котики» пропали без вести.

«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на «погибших», — проинформировали в Пентагоне.

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#новости
#тела
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На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал
22 января 2024, 05:43

Фото: istockphoto/RamonCast

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел взрыв угольной пыли, который привел к выбитым окнам под действием ударной волны, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в результате взрыва мельницы котла № 7. Важно отметить, что в турбинном цехе повреждений не зафиксировано, и персонал не пострадал.

Жители города сообщили, что в их квартирах наблюдалось небольшое понижение температуры, однако «Территориальная генерирующая компания № 14» заверила, что не произошло нарушений в теплоснабжении, и котел уже был отремонтирован.

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#инцидент
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В США помощница учителя созналась в совращении 14-летних школьников
LHL: В США помощница учителя созналась в совращении 14-летних школьников
22 января 2024, 05:30

Фото: iStock/Vladimir Koval

В США жительница штата Кентуки Эллен Филлипс призналась в совращении школьников, пишет Lexington Herald Leader.
Бывшая помощница учителя предстала перед судом и признала вину в совращении школьников от 14 до 16 лет. В судебных документах указывается, что женщина соблазняла школьников в соцсетях и мессенджерах. В некоторых случаях их общение заканчивалось личной встречей и сексуальной связью.

Например, одного из 15-летних мальчиков Филлипс в социальных сетях уговаривала заняться сексом, но тот не мог выйти из дома, потому что его родители ещё не спали. В ответ женщина перечислила возможные предлоги, под которым мальчик сможет улизнуть из дома, а также предложила подростку алкоголь и оральный секс.

Филлипс предъявили обвинения в противоестественных сексуальных отношениях и изнасилованиях. Помощнице учителя может быть назначено наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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#родители
#учителя
#наказание
#дома
#мальчик
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В США три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта
NYT: В США три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта
22 января 2024, 04:09

Фото: iStock/dgphotography

В штате Оклахома, США, в результате крушения медицинского вертолёта погибли три человека. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник среди официальных лиц.
В публикации говорится, что в момент трагедии на борту находились три человека. Члены экипажа потеряли связь с центром управления после завершения перевозки пациента, по дороге на базу в Уэзерфорде.

По данным Федерального управления гражданской авиации, вертолёт Bell B06 разбился около 00:00 (8:00 по мск) 21 января, при этом место крушения удалось определить не сразу. Имена погибших членов экипажа в настоящее время не разглашаются.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#перевозки
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#сша
#вертолёт
#крушение
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Сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы
22 января 2024, 01:38

Фото: сайт прокуратуры Москвы

В прокуратуре сообщили, что пешеход, сбитый на остановке в Москве, скончался на месте.
В Телеграм-канале столичного ведомства говорится, что пешеход погиб от телесных повреждений, полученных в результате ДТП. Водитель и пассажир в настоящее время госпитализированы.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

В воскресенье, 21 января, вечером автомобиль сбил человека на Перовском шоссе и врезался в мачту городского освещения.

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#дтп
#проверки
#автомобиль
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В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
«Фонтанка»: В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла, заблудившись в поле ночью
22 января 2024, 00:57

Фото: iStock/Ulyana Glukhikh

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поле обнаружили замёрзшую девушку. Спасти ей жизнь не удалось, пишет «Фонтанка».
Замёрзшей девушкой в поле в Мурино стала 23-летняя уроженка Дагестана. Друг девушки рассказал, что около двух часов ночи 20 января они возвращались домой в деревню Лаврики. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились.

Девушка около пяти утра сказала спутнику, что замерзает, и попросила оставить её в поле, дойти до ближайших домов и вызвать скорую помощь. Утром замёрзшую нашёл местный участковый, который получил от медиков сообщение о происшествии. Спасти жизнь пострадавшей не удалось.

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Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY
USA TODAY: В США в пожаре погибли пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид
22 января 2024, 00:40

Фото: iStock/Kara Capaldo

В американском городе Галвестон, штат Техас, пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид погибли при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает USA TODAY.
По информации издания, пожар случился в одном из домов на Сили-авеню. В пожарной службе отметили, что второй этаж дома обрушился на первый.

Начальник городской пожарной службы Чарльз Олсен рассказал, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил дом полностью. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела пожилой пары и их сына.

Личности погибших не раскрываются, однако, по словам очевидцев, в доме проживали родители с 47-летним сыном-инвалидом. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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#тела
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Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Глава СК Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
22 января 2024, 00:20

Фото: iStock/undefined undefined

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане, который следовал в Россию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Росавиация предварительно сообщила, что самолет Falcon, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов РФ, потерпел крушение в Афганистане.

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, выполняющих чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский с транзитным пунктом в Ташкенте.

Ассоциация туроператоров России уточнила, что среди пассажиров была семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы.

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