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Российские школьники остались без физкультуры из-за СВО

Школьники из села Гусево остались без физкультуры из-за отправки учителя на СВО
14 декабря 2023, 19:16
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В селе Гусево в Башкирии школьники остались без урока физкультуры из-за спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в сентябре 2022 года учителя физкультуры Ильнура Валиева отправили на СВО. На тот момент в школе работал ещё один преподаватель, но вскоре он уволился.

В итоге, руководство школы столкнулось с тем, что не может найти нового работника. Удавалось несколько раз трудоустроить учителей по совместительству, однако они все отказывались от работы. В частности, это происходило из-за низкой зарплаты.


Вместо занятий физкультуры школьникам ставят другие предметы, а для поддержания активности классным руководителям приходится проводить небольшие разминки.

Руководство школы отправило письмо на имя главы Башкирии Радия Харибова с просьбой вернуть Валиева в школы. Подчёркивается, что именно при этом учителе дети завоёвывали много медалей и наград.

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#физкультура
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#сво
#башкирия
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Воробьёв пообещал составить план ремонта аварийных фасадов вместе с жителями посёлка Красково
14 декабря 2023, 19:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проблему ремонта аварийных фасадов домов в посёлке Красково будут решать вместе с жителями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В посёлке Красково в Люберцах жители выступили против сноса жилых домов, фасады которых признаны аварийными. 8 декабря мы встретились с людьми, представили им технические решения по фасаду, а также по гидроизоляции и утеплению фундамента. До конца года проведём общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада, и примем решение, когда начать стройку», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
Губернатор пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.

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Общественник Ковалев: Предпринимателей беспокоит падение спроса
14 декабря 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/fizkes

Лидер общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев рассказал о беспокоящих бизнес-сообщество проблемах, среди которых назвал падение потребительского спроса.
«Предпринимательское сообщество беспокоит падение покупательского спроса – 36%, большие налоги – 29%, высокие ставки по кредитам – 28%. Впервые в этом году сообщается о такой проблеме, как кадровый голод. Естественно, недостаток кадров выливается в рост зарплат, а рентабельность бизнеса совсем не такого высокого уровня, то есть предприниматели не могут позволить себе платить высокие зарплаты», – приводит Общественная Служба Новостей комментарий Ковалева.

До этого исследования SuperJob показало, что о дефиците кадров заявили 85% представителей компаний.

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#сотрудники
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Глава SuperJob Захаров предложил необычное решение проблемы дефицита кадров
Глава SuperJob Захаров: Надо «придушить» сферу услуг
14 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что проблему дефицита кадров в России можно решить путём «придушения» сферы услуг.
В этой связи, он предложил отказаться от схемы самозанятости, позволяющей минимизировать налогообложение в сфере услуг.

«Есть причины для обострения такой тенденции. У нас демографическая яма, она углубляется, с 2007 года на рынок труда вышло от 50 до 100 тыс. меньше молодых людей, чем в предыдущий год, почти 1 млн человек пострадали коронавируса, около 1 млн человек служит по контракту, мобилизация. Тем временем коронавирус толкнул сферу услуг вперёд и там прибавилось несколько миллионов рабочих мест. Из реального сектора люди перешли в сферу услуг, что привело к перестройке экономики. Теперь реальный сектор говорит об огромном дефиците кадров. Что делать? Немного придушить сферу услуг», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

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#рынок труда
#работа
#кадры
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Воробьёв объявил о планах строительства в Химках новой станции МЦД-3
14 декабря 2023, 18:56

Фото: Минтранс МО

В Химках построят новую железнодорожную станцию на МЦД-3. На это выделили 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В Химках люди просили построить станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3. Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложено 1 млрд рублей», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
По словам Воробьёва, он знает, что в Химках сложная ситуация с отоплением и горячей водой, периодически случаются отключения.
«Глава там в постоянном контакте с людьми, чтобы информировать о восстановительных работах, если случаются аварии. Мы реализуем в городе вместе с Газпромом трёхлетнюю программу модернизации ЖКХ. Сети будут ремонтироваться весь 2024 и 2025 годы», – пояснил губернатор. 
Он пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.

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#мцд
#железная дорога
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей
14 декабря 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приёмных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве. Награды получили более 40 человек, в том числе члены семей участников спецоперации.
Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» проводится в Подмосковье с 2018 года. 
«Наша задача – подчеркнуть благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО, – все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга», – сказал Воробьёв. 
Он также высказал слова благодарности Львовой-Беловой и всем, кто работает с детьми. 
«Вы всё время находитесь в эпицентре самых разных, порой весьма тяжёлых событий. Спасибо, что и сегодня вы с нами. Здесь есть педагоги, воспитатели, занимающиеся с детками, которым нужна особая помощь. Отдельное спасибо всем людям этой уникальной, сложной профессии. Эту работу невозможно делать без доброго, чистого сердца, это служение», – уверен глава региона. 
Благодарность губернатора Московской области получили Олег и Ольга Абрамовы из Павлово-Посадского городского округа, которые воспитывают семерых детей. Сын Иван не раз становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп», областного конкурса юных исполнителей «Приокские наигрыши». В этом году он завоевал приз муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, как и его сестра Алёна.
 
Наградили также Залину Костоеву и Адама Мержоева из Наро-Фоминска. Глава семьи – командир взвода обеспечения, сейчас находится в зоне СВО. Одна из дочерей, Милана, в этом году стала призёром конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». А Залина и Адам удостоены награды «Родительская слава».
 
Также отметили Любовь и Владимира Марковых из Балашихи. Они воспитывают 11 детей, восемь из которых – приёмные. Алина – призёр Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», София – победитель муниципального этапа областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо», призёр региональных конкурсов чтецов и краеведения. Денис – призёр областных конкурсов отделочников помещений с ОВЗ.
 
Благодарность губернатора Московской области также получили Александр Елец и Евгения Скачкова из городского округа Ступино. В семье четверо детей, в том числе две девочки-инвалида. Близняшки Надя и Вера в составе музыкального театра «Браво» становились лауреатами и призёрами различных фестивалей и конкурсов.
«Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать, – а это лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, – в очередной раз поняла, что Московская область – благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться», – сказала Львова-Белова.
На церемонии «Гордость Подмосковья» отметили семью Аксёновых из Дмитровского городского округа – Наталью и её дочь, 10-летнюю Анну. Девочка стала бронзовым призёром первенства Подмосковья среди детей-инвалидов «Теннис на колясках», победила на Всероссийском конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество». 
 
Благодарность уполномоченного при президенте по правам ребёнка также получила 13-летняя Елизавета Грузова из Егорьевска, которая пришла на мероприятие вместе с приёмной мамой Мариной. Девочка стала финалисткой суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#награды
#дети
#семьи с детьми
#многодетная семья
#московская область
#подмосковье
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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
Состоялась церемония награждения победителей «Гимна России понятными словами»
14 декабря 2023, 18:31

Фото: пресс-служба Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи

В Центральном доме Российской армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что в церемонии приняли участие юные конкурсанты, их наставники и преподаватели, представители нескольких российских ведомств, волонтёрских организаций, преподаватели и руководство Московского педагогического государственного университета, депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, популярные деятели культуры и искусства. 

В финальной части конкурса были отобраны 3316 работ участников из 89 регионов России и четырёх зарубежных стран – Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Больше всего работ поступило из Запорожской области. Их общее число составило 231. 

«Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего Конкурса растёт, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется всё больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны», – сообщила учредитель конкурса, Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева. 

Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится уже седьмой год. Его главная цель – привлечь внимание детей к российскому гимну и замотивировать их на осмысление значения и содержания одного из главных государственных символов России. 

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#конкурс
#россия
#дети
#президент
#регионы
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«Калашников» поставит МВД и Росгвардии машины для пресечения беспорядков
14 декабря 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российским правоохранительным органам будут поставлены машины для пресечения беспорядков. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Отмечается, что речь идёт об автомобиле «Стена», который используется для блокирования движения и защиты личного состава правоохранительных органов во время пресечения массовых беспорядков. Такие машины приводятся в рабочее состояние в течение пяти минут. 

Автомобиль содержит базовое шасси с установленным на нём оборудованием мобильного защитного комплекса. 

В пресс-службе концерна уточнили, что машины поступят в Росгвардию и МВД в 2024 и 2025 годах. 

Ранее украинский командир заявил, что ВС России превосходят ВСУ по количеству FPV-дронов. 

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#мвд
#росгвардия
#машины
#поставки
#вооружение
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Реставрация колокольни Морского собора завершится в январе 2024 года
14 декабря 2023, 18:11

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора к 7 января 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Отмечается, что реставрация колокольни началась ещё в 2021 году.

«Мы не ожидали, что колокольня в таком плохом состоянии. Обследовать здание на высоте более 30 м довольно сложно, поэтому некоторые дефекты открывались в процессе работы. Так, когда вскрыли обшивку колокольни, то обнаружили жуков-древоточцев, работы пришлось приостанавливать, менять проектные решения», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель КГИОП Сергей Макаров.

Вместе с тем, одним из важнейших этапов реставрации была установка креста на колокольню, которую завершили к осени 2023 года.

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#реставрация
#здание
#санкт-петербург
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Автодор назвал стоимость проезда по трассе М-12 после прямой линии президента
14 декабря 2023, 18:02

Фото: Минтранс МО

Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора. При этом проезд по участку М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся для легковушек в 1 660 рублей.
Ранее, выступая на прямой линии и пресс-конференции, Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 «Москва – Казань».  «Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4 – 4,5 тыс рублей. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», – сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от столицы до Казани может составить около 6 тыс рублей.
В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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#московская область
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