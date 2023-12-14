Российские школьники остались без физкультуры из-за СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В селе Гусево в Башкирии школьники остались без урока физкультуры из-за спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в сентябре 2022 года учителя физкультуры Ильнура Валиева отправили на СВО. На тот момент в школе работал ещё один преподаватель, но вскоре он уволился.
В итоге, руководство школы столкнулось с тем, что не может найти нового работника. Удавалось несколько раз трудоустроить учителей по совместительству, однако они все отказывались от работы. В частности, это происходило из-за низкой зарплаты.
Вместо занятий физкультуры школьникам ставят другие предметы, а для поддержания активности классным руководителям приходится проводить небольшие разминки.
Руководство школы отправило письмо на имя главы Башкирии Радия Харибова с просьбой вернуть Валиева в школы. Подчёркивается, что именно при этом учителе дети завоёвывали много медалей и наград.
Читайте также:
В 2024 года стартует регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья
В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО
Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей
В итоге, руководство школы столкнулось с тем, что не может найти нового работника. Удавалось несколько раз трудоустроить учителей по совместительству, однако они все отказывались от работы. В частности, это происходило из-за низкой зарплаты.
Руководство школы отправило письмо на имя главы Башкирии Радия Харибова с просьбой вернуть Валиева в школы. Подчёркивается, что именно при этом учителе дети завоёвывали много медалей и наград.
Читайте также:
В 2024 года стартует регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья
В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО
Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей
Анастасия Чинкова