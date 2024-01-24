В Ленобласти учитель с открытой формой туберкулеза проводил уроки в школе

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В Ленинградской области учитель с открытой формой туберкулеза проводил занятия. Очаг туберкулезной инфекции нашли в одной из школ Выборга в конце ноября, пишет 47news.
Школьников отправили на рентген. Примерно 400 учеников 5-7 классов должны были его пройти, но некоторые родители не дали на это согласия. Роспотребнадзор 29 декабря принял решение отстранить от уроков школьников, которые не прошли обследование.
Родители написали коллективное обращение в прокуратуру и подали судебный иск на обжалование предписания Роспотребнадзора.
Требование школьной администрации пройти полное обследование родители назвали «санитарным терроризмом». В итоге учеников 17 января изолировали в одном классе. От обследования отказались 11 человек.
Учитель, у которого осенью нашли туберкулез, прошел флюорографическое обследование в мае 2023 года и в сентябре был здоров.
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«Я согласие не дала — детям до 15 лет его не назначают. О том, что в случае отказа снимут с уроков, нас не предупреждали. Теперь с нас требуют результаты рентгена, диаскин-тест и справку от фтизиатра. Мы не согласны с отстранением, это нарушение прав на образование», — рассказала одна мать одной из учениц.
Требование школьной администрации пройти полное обследование родители назвали «санитарным терроризмом». В итоге учеников 17 января изолировали в одном классе. От обследования отказались 11 человек.
Учитель, у которого осенью нашли туберкулез, прошел флюорографическое обследование в мае 2023 года и в сентябре был здоров.
«Развитие туберкулеза произошло после другого перенесенного заболевания в октябре, диагноз (по открытой форме) утвержден в ноябре», — рассказали в комитете по здравоохранению.Педагог проходит лечение в противотуберкулезном стационаре. Пока неизвестно, вернется ли он к преподавательской деятельности.
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Мария Фирсова