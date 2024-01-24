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В Ленобласти учитель с открытой формой туберкулеза проводил уроки в школе

24 января 2024, 14:56
Фото: istockphoto/Amorn Suriyan

Фото: istockphoto/Amorn Suriyan

В Ленинградской области учитель с открытой формой туберкулеза проводил занятия. Очаг туберкулезной инфекции нашли в одной из школ Выборга в конце ноября, пишет 47news.
Школьников отправили на рентген. Примерно 400 учеников 5-7 классов должны были его пройти, но некоторые родители не дали на это согласия. Роспотребнадзор 29 декабря принял решение отстранить от уроков школьников, которые не прошли обследование.

«Я согласие не дала — детям до 15 лет его не назначают. О том, что в случае отказа снимут с уроков, нас не предупреждали. Теперь с нас требуют результаты рентгена, диаскин-тест и справку от фтизиатра. Мы не согласны с отстранением, это нарушение прав на образование», — рассказала одна мать одной из учениц.

Родители написали коллективное обращение в прокуратуру и подали судебный иск на обжалование предписания Роспотребнадзора.
Требование школьной администрации пройти полное обследование родители назвали «санитарным терроризмом». В итоге учеников 17 января изолировали в одном классе. От обследования отказались 11 человек.

Учитель, у которого осенью нашли туберкулез, прошел флюорографическое обследование в мае 2023 года и в сентябре был здоров.

«Развитие туберкулеза произошло после другого перенесенного заболевания в октябре, диагноз (по открытой форме) утвержден в ноябре», — рассказали в комитете по здравоохранению.
Педагог проходит лечение в противотуберкулезном стационаре. Пока неизвестно, вернется ли он к преподавательской деятельности.

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#дети
#здоровье
#новости
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На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*
24 января 2024, 15:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На борту военного самолёта Ил-76, сбитого над Белгородской областью, находились по меньшей мере 12 представителей нацбатальона «Азов»*, об это сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, военный самолёт рухнул в поле рядом с деревней Яблоново в Корочанском районе Белгородской области. Сообщается, что пилотам удалось увести самолёт от жилых домов и, пожертвовав собой, спасти жизни мирных граждан.

Выяснилось, что на борту самолёта находились как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов»* и ещё 53 украинских солдата.

Также стало известно, что экипаж самолёта успел предупредить диспетчеров о внешнем воздействии на самолёт. Предварительно, украинская ракета в среднюю часть самолёта, в район грузовой палубы.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#ракета
#самолет
#белгород
#всу
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Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде
Бондарев: экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
24 января 2024, 15:11

Фото: РИА Новости/Дмитрий Рыжаков

Экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению. Об этом сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».
Он подчеркнул, что сейчас уже нет сомнений в том, что самолёт был сбит. По его словам, на видео можно заметить характерный след от ракеты и черное облако дыма.

К тому же, экипаж сам успел предоставить информацию о том, что по самолёту был осуществлён удар.

Бондарев подчеркнул, что самолёт точно не мог упасть самостоятельно, поскольку он был исправен, а за штурвалами находились опытные пилоты.

Депутат призвал дождаться информации из «чёрных ящиков», а также оценки комиссии, чтобы разобраться со всеми деталями.

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#совет федерации
#самолет
#лётчики
#крушение
#белгород
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Жительница посёлка под Южно-Сахалинском оказалась в снежной западне
24 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/Floriana

Жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться.
Она добавила, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.

«Ближайший магазин «Военторг» не работает. Есть ещё на выезде, но до него пешком не добраться. Будем сами печь хлеб. Сидим с детьми в снежной западне», — заявила в беседе с RT Шубина.

Кроме того, по её словам, из-за погодных условий её муж не смог добраться с работы до дома, из-за чего ему пришлось остаться на вокзале.

Ранее россиянам рассказали, как можно вытащить автомобиль из сугроба. Как пишет utro.ru со ссылкой на издание «За рулём», с такой проблемой можно справится с помощью штыковой или совковой лопаты, а также мешочка с песком или мраморной пылью.

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#автомобиль
#дома
#снегопад
#погода
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У самолета Boeing 767 с пассажирами на борту отказал двигатель
24 января 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Space_Cat

У самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе.
Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

Ранее у Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом. Daily Mail пишет, что ЧП случилось с самолетом, который летел из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января прямо перед вылетом. Лайнер был на взлетно-посадочной полосе и проводил подготовку ко взлёту. В момент ЧП на борту лайнера были 184 пассажира.

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#самолет
#происшествие
#новости
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Жительница Белгородской области рассказала о моменте крушения Ил-76
Жительница села под Белгородом услышала два взрыва при падении Ил-76
24 января 2024, 14:24

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Жительница села Яблонево в Белгородской области Марина Мезенцева поделилась с РИА Новости моментом крушения военного самолёта Ил-76.
Она рассказала, что при падении самолёта были слышны два взрыва, которые прозвучали друг за другом с разницей в минуту.

По её словам, жители села услышали грохот и выбежали на улицу. В небо поднимался густой чёрный дым, был виден огонь.

Мезенцева рассказала, что кто-то из её односельчан хотел оказать помощь, но потом они поняли, что самолёт упал достаточно далеко от них.

Минобороны РФ ранее сообщало, что около 11:00 потерпел крушение российский самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. В Госдуме это происшествие назвали террористическим актом и предположили, что самолёт был сбит тремя украинскими ракетами.

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#белгород
#крушение
#самолет
#россия
#украина
#всу
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Охранник подделал полицейское удостоверение ради бесплатных услуг проституток
Петербургский охранник прикинулся полицейским ради бесплатных услуг проституток
24 января 2024, 14:15

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге охранник подделал удостоверение полицейского, чтобы бесплатно пользоваться услугами проституток. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 30-летний мужчина явился к отделение полиции с повинной. Петербуржец признался, что в декабре 2023 года сделал себе поддельное удостоверения сотрудника полиции. Затем мужчина договорился с куртизанкой о встрече. С проституткой он познакомился на соответствующем сайте. Когда она села в автомобиль мужчины, он заявил о контрольной закупке и показал удостоверение.

Испугавшись ареста, девушка отдала «полицейскому» золотые сережки и бесплатно оказала интимные услуги. 23 января он сделал то же самое уже с другой проституткой. Он пригрозил ей, что подбросит пакетик с запрещенными веществами, если она с ним не «договорится». После бесплатного сексуального акта, мужчина отпустил девушку.

По факту действий мужчины проводится проверка.

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Все, кто находился на борту Ил-76, погибли
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту Ил-76
24 января 2024, 14:05

Фото: iStock/andreart

Все находившиеся на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 погибли. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что место крушения воздушного борта оцеплено. Там работают все оперативные службы региона. Проводятся следственные действия.

Гладков также отметил, что к месту происшествия уже выехала комиссия для установления причин катастрофы.

Напомним, судно потерпело крушение около 11:00 по московскому времени в Корочанском районе Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились

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#самолет
#происшествия
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#telegram
#крушение
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Глава Wildberries Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах
24 января 2024, 13:44

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по поводу пожара на складе в Шушарах, об этом сообщили в компании.
Напомним, крупный пожар на складе в петербургском посёлке Шушары разгорелся 13 января. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Ориентировочный ущерб, нанесённый компании, оценивается в 10-11 миллиардов рублей.

«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сообщили представители компании.

Напомним, ранее стал известен подозреваемый в поджоге петербургского склада. Он самостоятельно сознался в преступлении в мессенджере, но затем удалил свой аккаунт.

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#следственный комитет
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Группа молодых людей избила подростков около московского ТЦ
В Москве группа молодых людей избила подростков возле ТЦ на Щелковском шоссе
24 января 2024, 13:24

Фото: istock / mrohana

Компания молодых людей избила подростков неподалеку от одного из торговых центров в Москве. Следователи вменяют им часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

«В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы», — заявила Иванова.
По информации следствия 19 января юноши избили несовершеннолетних коло ТЦ на Щелковском шоссе в Москве. Двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас из жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительницу Кемеровской области подозревают в истязании своей малолетней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подростки
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