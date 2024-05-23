Петербурженка Чудная в девятый раз написала «Тотальный диктант» на высший балл

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Жительница Санкт-Петербурга Анна Чудная 12 раз подряд участвует в акции «Тотальный диктант» и последние девять лет текст пишет без ошибок на высший балл.
«В 2013 году я узнала из газеты, что есть такой познавательный проект. Я решила принять в нём участие. С тех пор пишу «Тотальный диктант» ежегодно. Постоянно готовлюсь к акции. Написание диктанта для меня уже стало традицией. К открытию нового сезона я начинаю готовиться с февраля. Первые мои оценки были не выше четвёрки. Но потом я начала писать филологический тест на пятёрки», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Анна.
При этом она отметила трудность, которая заключается в знаниях: по её словам, чем больше пишешь филологический тест, готовишься к нему, тем больше сомнений возникает. Вместе с тем девушка входит в число филологов-волонтёров, проверяющих работы.
В этом году в «Тотальном диктанте» приняли участие 7 607 петербуржцев, из 423 человека написали работу на «отлично».
Ранее сообщалось, что более 500 жителей Волоколамского округа Подмосковья стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета.
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Мелисса Тимофеева