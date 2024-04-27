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В акции «Диктант Победы» приняли участие более 500 жителей Волоколамского округа

27 апреля 2024, 12:08
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Свыше 500 жителей Волоколамского округа стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Участие в «Диктанте Победы» приняла временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Диктант Победы» — это прежде всего связь поколений. Это память о тех, кто ценой своей жизни дал нам сегодняшнее небо над головой. Участвуя в этой масштабной акции, в преддверии праздника Великой Победы мы ещё раз благодарим своих предков, героически защищавших нашу Родину», — сказала Наталья Козлова.


Глава округа писала «Диктант Победы» в средней школе №2. Там же свои знания по истории Великой Отечественной войны проверил руководитель Волоколамского отделения общественной организации «Офицеры России» Валерий Гурин, председатель Волоколамского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Олег Паршин, члены местного Совета депутатов, юнармейцы, волонтёры и многие другие.

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#волоколамский район
#диктант победы
Москвичам рассказали, когда в столице закончится дождь
Синоптик Позднякова: к вечеру погода в столичном регионе «успокоится»
27 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе должна успокоиться. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, интенсивные дожди обошли некоторые районы столицы.

«И вот на 11:00 самые интенсивные осадки у нас прошли всё-таки на северо-востоке и востоке столицы. То есть в восточном округе автоматические станции показали, что количество осадков буквально за два часа, то есть с 09:00 до 11:00 превысило отметку 20 мм, то есть это действительно сильные осадки», — рассказала собеседница RT.

Однако уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе «успокоится». В следующие дни фронт отступит, и жители Москвы и Московской области смогут насладиться солнечными лучами и майским теплом.

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#погода
#осадки
#жители
#дожди
#станции
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Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье
27 апреля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Опытом внедрения цифровых технологий в разные сферы жизни Московской области поделился губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания комиссии Госсовета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Заседание под руководством секретаря Госсовета Игоря Левитина состоялась в Доме правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«В послании нашего президента отдельным блоком была выделена необходимость цифровой трансформации. Мы этим занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются всеми этими сервисами», — сказал Воробьёв.
Глава региона отметил, что в области растёт востребованность портала госуслуг. В частности, именно через этот онлайн-порта подаётся 98% всех заявлений, а количество очных посещений МФЦ стабильно снижается.

Одной из самых популярных цифровых услуг является запись ребёнка в первый класс. Кроме того, в рамках цифровизации сферы образования в области был внедрён «Электронный дневник», позволяющий родителям контролировать оценки и домашние задания детей в онлайн-режиме.

Благодаря цифровизации здравоохранения у жителей Подмосковья появилась возможность записаться к врачу онлайн, кроме того, стали доступны телемедицинские консультации.

В сфере транспорта в области внедрена безналичная оплата за проезд, к этой системе подключилась 121 компания-перевозчик, работающая в регионе. Цифровизация также помогает любителям активного образа жизни: для них была создана онлайн-платформа «Мой спорт», где собрана вся информация о спортивных учреждениях Подмосковья. Кроме того, на платформе проводятся трансляции соревнований.

Цифровизация социальной сферы позволила внедрить проактивное предоставление ряда социальных услуг, то есть получателям не нужно подавать заявление на ту или иную льготу или выплату: всё оформляется автоматически.

В сфере государственного управления в Московской области действует целый набор цифровых решений, касающихся строек, закупок и прочего. Кроме того, в Подмосковье организована эффективная система обратной связи с жителями — портал «Добродел». Через него ежегодно поступает около 2 млн обращений.

Кроме того, цифровизация делает Московскую область более безопасной — в этом правоохранителям помогает система видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, через камеры «Безопасного региона» контролируется соблюдение чистоты и порядка на общественных территориях.

Для удобства жителей в области работает 21 проект с использованием искусственного интеллекта и ещё семь находятся на стадии внедрения. ИИ используется и в медицине, и в благоустройстве, и для оптимизации работы общественного транспорта и пр.

Андрей Воробьёв в ходе заседания Госсовета также представил 11 предложений для включения в находящийся в разработке национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Среди внесённых главой региона предложений предоставление возможности цифровой регистрации недвижимости для юридических лиц, внедрение цифрового профиля мигранта — то есть электронной карты, содержащей полную информацию о приезжем, создание электронной системы отчётов и многое другое.

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#цифровизация
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Стали известны новые требования при покупке sim-карт
Минцифры разработало новые требования к иностранцам при покупке sim-карт
27 апреля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Pinkypills

Минцифры РФ подготовило законопроект, вводящий новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке ими sim-карт. Об этом заявило министерство в своем Telegram-канале.

Сообщается, что теперь заключить договор на услуги связи будет возможно только после регистрации биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Колличество номеров, которые зарегистрированы на одного иностранца будет ограничено до 10. Купить sim-карту можно будет только в салонах связи или точках продаж. Через интернет этого сделать будет нельзя.

Если закон примут, то все иностранцы будут оповещены о новых правилах до 1 февраля 2025 года. До 1 марта 2025 года ими должны будут быть переоформлены документы, либо им отключат услуги связи. Теперь в договоре будет указываться уникальный международной идентификатор или IMEI. Он нужен для устройства, в котором будет находиться карта. Если её вставят в другое устройство, связь будет отключена.

Ранее Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну. При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось. Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек. Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.

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#договор
#закон
#документы
#услуги
#минцифры
#рф
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«Жертву держим, не давая сорваться»: как спецслужбы Украины принуждают россиян к диверсиям
В ЦИПсО рассказали, как вербуют россиян для диверсий
27 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) занимаются различными манипуляциями, а также склоняют иностранных граждан к преступлениям, используя угрозы, шантаж и мошенничество.
RT смог установить контакт с одним из сотрудников ЦИПсО, который раскрыл некоторые секреты своей работы, рассказав, как украинские агенты принуждают мирных граждан в России совершать различные преступления. По его словам, при подготовке атаки работает целая группа, которая действует по чётким алгоритмам.

Для начала изучаются соцсети потенциальной жертвы, после чего с ней связываются и формируют «мостик доверия». Уже после этого наступает этап «боевого НЛП», то есть нейролингвистическое программирование, манипуляция сознанием с помощью гипнотерапии и языкового воздействия, поясняет RT.

В основе подобной манипуляции лежит первоначальное резкое эмоциональное воздействие на жертву, например, могут сказать такие фразы, как «ваш муж в плену», «против вас возбуждено уголовное дело» и подобные.

Также для быстрого подавления воли человека, на него давят сразу несколько сотрудников ЦИПсО. Они могут разыграть сценарий «доброго и злого полицейского». Один будет запугивать жертву, а второй может предложить «простое» решение сложившейся проблемы.

Важнейший принцип успешного воздействия — нагнетание. Нельзя допускать пауз. Подцепив жертву, мы всё время держим её на связи, не давая сорваться», — признался сотрудник ЦИПсО.

При этом, по данным издания, ЦИПсО используют разнообразные способы, однако для массовых атак всё-таки используются несложные алгоритмы: внезапность, агрессивность и быстрое подавление воли обескураженной жертвы.

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#жертвы
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Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Адвокат: бывшего московского педиатра отправили в СИЗО по делу о фейках об армии
27 апреля 2024, 10:58

Фото: iStock/Zolnierek

Тушинский суд Москвы решил поместить в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.
Черджиев выразил недовольство изменением меры пресечения на заключение под стражу, утверждая, что Буянова не нарушала никаких предписаний.

Суд вынес такое решение после того, как Буянова покинула Москву, хотя у неё не было запретов на передвижение. В настоящее время защита планирует обжаловать решение суда.

Обвинение в отношении Буяновой было усилено, переквалифицировав его на более серьёзное: с части 1 на п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

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#суд
#журналист
#ук
#обвинение
#защита
#меры
#вс рф
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Каширская команда вошли в десятку лучших на игре «Юнармия, вперёд!»
27 апреля 2024, 10:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы, состоялась 25 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские», в ней приняли участие более тысячи ребят из 120 отрядов, в том числе — два отряда из Каширы. Один из них по итогам игры вошёл в десятку лучших, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Округ Кашира на игре представляли две команды — «Казаки России» от школы №7 и «Бастион» от школы №4. По итогам игры команда «Казаки России» заняла десятое место в общем рейтинге», — говорится в сообщении.
В программу игры вошло множество разнообразных испытаний, включая марш-бросок, смотр строя и песни, сборка и разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба, викторина по истории Великой Отечественной войны и прочее.

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#кашира
#юнармия
#школьники
#игра
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В каширском микрорайоне Ожерелье провели субботник
27 апреля 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Весенний субботник провели в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, участие в нём приняли сотрудники и студенты местного отделения колледжа «Московия», а также сотрудники отдела «Ожерельевский» территориального управления администрации округа, сообщает пресс-служба муниципальных властей.
«Студенты, а также преподаватели, кураторы и сотрудники территориального отдела вместе вышли на благоустройство территории микрорайона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе субботника были приведены в порядок территории, прилегающие к колледжу. Работы прошли в рамках общеобластного месяца чистоты и благоустройства.

Ранее сообщалось о субботнике на территории лечебных подразделений Каширской больницы. В работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения, они очистили от сухих листьев, мусора и веток около 10 тысяч квадратных метров.

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#кашира
#субботник
#благоустройство
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«Диктант Победы» в Кашире написали около 500 человек
27 апреля 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 500 жителей городского округа Кашира приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», в их число вошёл и глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Михаил Шувалов рассказал, что участвует в этой акции уже в третий раз.

«На мой взгляд, вопросы были интересными. Как, впрочем, и всегда. А некоторые из них еще и узконаправленными, связанными не только с историей, но и с литературой, к примеру. Приходилось порой вспоминать, размышлять», — поделился глава округа.
Для проведения «Диктанта Победы» на территории городского округа Кашира было организовано 16 площадок. Отмечается, что впервые в их число вошёл Ожерельевский железнодорожный колледж, который является филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения.

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#диктант победы
#кашира
#михаил шувалов
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В Кашире проверили состояние парковых территорий
27 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/wat

Сезонный мониторинг парков провели в городском округе Кашира, в состав комиссии, осматривающей территорию парка «Дубовая роща» в микрорайоне Ожерелье, вошёл глава муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Так как мы вошли в весенне-летний период, необходимо проверить состояние парков после зимы. Поэтому пришли посмотреть, зафиксировать. Лавочки в неудовлетворительном состоянии, но у нас закуплено более 40 лавок, которые мы здесь, в парке «Дубовая роща» поменяем», — отметил в ходе проверочного визита Шувалов.
Кроме того, будут удалены сухие деревья, находящиеся за парковым ограждением. Внутри территории парка эти работы уже выполнены.

В целом, как отметила директор каширского муниципального учреждения «Городской парк» Олеся Кожадей, развитие как парка «Дубовая роща», так и городского парка Каширы будет продолжаться.

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#кашира
#парки
#михаил шувалов
#благоустройство
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