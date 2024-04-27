В акции «Диктант Победы» приняли участие более 500 жителей Волоколамского округа

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Свыше 500 жителей Волоколамского округа стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Участие в «Диктанте Победы» приняла временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
Глава округа писала «Диктант Победы» в средней школе №2. Там же свои знания по истории Великой Отечественной войны проверил руководитель Волоколамского отделения общественной организации «Офицеры России» Валерий Гурин, председатель Волоколамского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Олег Паршин, члены местного Совета депутатов, юнармейцы, волонтёры и многие другие.
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«Диктант Победы» — это прежде всего связь поколений. Это память о тех, кто ценой своей жизни дал нам сегодняшнее небо над головой. Участвуя в этой масштабной акции, в преддверии праздника Великой Победы мы ещё раз благодарим своих предков, героически защищавших нашу Родину», — сказала Наталья Козлова.
Глава округа писала «Диктант Победы» в средней школе №2. Там же свои знания по истории Великой Отечественной войны проверил руководитель Волоколамского отделения общественной организации «Офицеры России» Валерий Гурин, председатель Волоколамского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Олег Паршин, члены местного Совета депутатов, юнармейцы, волонтёры и многие другие.
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Лев Каштанов