Петербурженка отдала мошенникам 26 млн рублей, продав три квартиры

11 октября 2025, 12:43

В Санкт-Петербурге 71-летнюю женщину обманули на 26 миллионов рублей

Фото: Istock / Diy13

В Санкт-Петербурге 71-летняя жительница Заневского проспекта лишилась более 26 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».