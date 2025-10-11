Петербурженка отдала мошенникам 26 млн рублей, продав три квартиры
В Санкт-Петербурге 71-летняя жительница Заневского проспекта лишилась более 26 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
По данным полиции, с мая по сентябрь пенсионерке неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств и силовых структур. Под предлогом «декларирования денежных средств и защиты имущества» злоумышленники убеждали женщину передавать деньги курьерам в разных районах города.
Чтобы выполнить их указания, петербурженка продала три квартиры в Петербурге и дачу в Ленинградской области. Всего она передала аферистам 26 512 000 рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Полиция ведёт розыск причастных лиц.
