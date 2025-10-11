В Москве школьница сожгла квартиру, вскрывая болгаркой сейф родителей по указанию мошенников
В московском районе Бибирево 16-летняя школьница по указанию телефонных мошенников попыталась вскрыть болгаркой сейф родителей в квартире, но устроила пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные прокуратуры.
Инцидент произошёл в квартире на улице Конёнкова. Девочка находилась дома одна, когда ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая возбуждением уголовного дела против её родителей, злоумышленники убедили подростка установить приложение для видеосвязи и начать выполнять их указания.
Под контролем мошенников школьница нашла в квартире 105 тысяч рублей. Однако этой суммы оказалось недостаточно – преступники потребовали вскрыть родительский сейф. Девочка купила в магазине болгарку и начала распиливать металлический ящик. В процессе инструмент вызвал искрение, что привело к возгоранию. Огонь быстро перекинулся на вещи и распространился по комнате.
Школьницу с ожогами экстренно госпитализировали. Квартира серьёзно пострадала. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.
