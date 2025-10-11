В Москве школьница сожгла квартиру, вскрывая болгаркой сейф родителей по указанию мошенников

11 октября 2025, 12:26

В Москве школьница сожгла квартиру из-за мошенников

Фото: iStock/Distortion Media

В московском районе Бибирево 16-летняя школьница по указанию телефонных мошенников попыталась вскрыть болгаркой сейф родителей в квартире, но устроила пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные прокуратуры.