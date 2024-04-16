В Подмосковье ребёнок напал на маму с ножом и оказался в психбольнице

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В Подмосковье пятиклассник попал в психиатрическую больницу после того, как напал на свою маму с ножом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье. 29-летняя мама заставляла своего 12-летнего сына сделать домашнее задание, которое было задано ещё в пятницу. Это сильно не понравилось ребёнку, который схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать маме, что убьёт сначала её, а потом себя, если она не отстанет от него.
В результате мать вызвала скорую помощь и полицейских. Мальчика госпитализировали в психиатрическую больницу.
В настоящее время врачи обследуют ребёнка на наличие каких-либо отклонений, а полицейские разбираются в произошедшей ситуации.
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В результате мать вызвала скорую помощь и полицейских. Мальчика госпитализировали в психиатрическую больницу.
В настоящее время врачи обследуют ребёнка на наличие каких-либо отклонений, а полицейские разбираются в произошедшей ситуации.
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Анастасия Чинкова