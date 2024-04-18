Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича

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В Москве обнаружили черный BMW, на котором вместе с братом скрылся азербайджанец, напавший на 24-летнего мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Предполагается, что они специально оставили автомобиль и пересели на другой, пытаясь скрыться. Полиция продолжает поиски. Отмечается, что BMW пригнали из Закавказья в 2022 году. Сейчас на ней висит 60 штрафов. В основном за превышение скорости.
Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова