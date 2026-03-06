Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники

06 марта 2026, 15:39

Юрист Кузнецов: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

Фото: iStock/Tippapatt

Работа в праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА Новости рассказал юрист по трудовому праву сервиса HeadHunter Александр Кузнецов.