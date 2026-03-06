Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники
Работа в праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА Новости рассказал юрист по трудовому праву сервиса HeadHunter Александр Кузнецов.
Согласно общепринятому правилу, труд в нерабочие праздничные дни оплачивается вдвое больше. Кузнецов пояснил, что работник имеет право выбрать альтернативный способ компенсации. По его желанию, оплата за работу в праздничный день может остаться на уровне обычной, то есть одинарной. В таком случае работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительный неоплачиваемый день отдыха.
Юрист подчеркнул, что решение о выборе этого варианта остаётся за самим работником. Работодатель не может принудить его взять дополнительный выходной вместо повышенной оплаты.
