Россиянам предложили вариант бюджетного подарка на 8 Марта

06 марта 2026, 15:58

Экономист Бархота: Домашний ужин станет бюджетным сюрпризом на 8 Марта

Фото: iStock/Inside Creative House

В качестве бюджетного и приятного сюрприза на Международный женский день мужчины могут устроить своим дамам домашний ужин. Такой вариант предложил в разговоре с NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.