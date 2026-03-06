Достижения.рф

Россиянам предложили вариант бюджетного подарка на 8 Марта

Экономист Бархота: Домашний ужин станет бюджетным сюрпризом на 8 Марта
Фото: iStock/Inside Creative House

В качестве бюджетного и приятного сюрприза на Международный женский день мужчины могут устроить своим дамам домашний ужин. Такой вариант предложил в разговоре с NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.



Эксперт предлагает отказаться от традиционных букетов и шоколада при выборе недорогих подарков. Вместо этого Бархота рекомендует проявить креативность и подойти к процессу с умом, учитывая бюджет.

Экономист советует приготовить кулинарный сюрприз или создать уникальное музыкальное поздравление с помощью технологий искусственного интеллекта. Бархота считает, что такие подарки не ударят по кошельку, но принесут радость.

По его словам, мужчины порой не торопятся с поздравлениями, если женщины не сделали этого 23 февраля. Он призвал россиян быть более щедрыми и порадовать женщин 8 марта.

Екатерина Коршунова

