Врач Ерёменко назвал пять самых полезных подарков на 8 Марта

оригинал Фото: istockphoto.com/Choreograph (Konstantin Yuganov)

8 Марта может стать прекрасным поводом позаботиться о здоровье любимых женщин. О том, какие подарки принесут им не только удовольствие, но и пользу, рассказал терапевт Красногорской больницы Иван Ерёменко, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.





Топ-5 полезных подарков по версии эксперта возглавили массажные гаджеты.





«Массажёр для шеи и спины — это идеальный вариант для женщин, которые много работают за компьютером или ездят за рулём. Это устройство помогает улучшить кровообращение, снять мышечный спазм, уменьшить головные боли и снизить уровень стресса. И лучше выбрать модели с функцией инфракрасного прогрева — они обеспечивают более глубокое расслабление мышц», — сказал Иван Ерёменко.

«Например, лампа-ночник со специальным светом, не подавляющим выработку гормона сна мелатонина, не только создаст уютную атмосферу, но и поможет наладить циркадные циклы. А защитить от стресса сможет специальное утяжелённое одеяло — оно снижает уровень кортизола. Вес такого одеяла должен составлять около десяти процентов от веса женщины», — уточнил врач.