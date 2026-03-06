Врач Ерёменко назвал пять самых полезных подарков на 8 Марта
8 Марта может стать прекрасным поводом позаботиться о здоровье любимых женщин. О том, какие подарки принесут им не только удовольствие, но и пользу, рассказал терапевт Красногорской больницы Иван Ерёменко, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Топ-5 полезных подарков по версии эксперта возглавили массажные гаджеты.
«Массажёр для шеи и спины — это идеальный вариант для женщин, которые много работают за компьютером или ездят за рулём. Это устройство помогает улучшить кровообращение, снять мышечный спазм, уменьшить головные боли и снизить уровень стресса. И лучше выбрать модели с функцией инфракрасного прогрева — они обеспечивают более глубокое расслабление мышц», — сказал Иван Ерёменко.Отличным подарком может стать также абонемент для занятий йогой: такие тренировки укрепляют и физическое, и психологическое здоровье. Кроме того, стоит присмотреться к вещам, улучшающим качество сна.
«Например, лампа-ночник со специальным светом, не подавляющим выработку гормона сна мелатонина, не только создаст уютную атмосферу, но и поможет наладить циркадные циклы. А защитить от стресса сможет специальное утяжелённое одеяло — оно снижает уровень кортизола. Вес такого одеяла должен составлять около десяти процентов от веса женщины», — уточнил врач.Он также посоветовал в качестве подарка подписку на доставку правильного питания. При этом лучше выбирать те сервисы, которые предлагают разнообразное меню, богатое овощами.