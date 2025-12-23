Жителям Видного напомнили правила перевозки пассажиров
В городе Видное сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодный профилактический рейд под названием «Ремень». Мероприятие прошло на улице Берёзовой, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Целью было проконтролировать соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности всеми пассажирами. Рейд проходил в рамках областной акции «Внимание, дети!».
«Место проведения рейда – это социально значимый участок с высокой проходимостью. К сожалению, ранее здесь фиксировали наезды на пешеходов. Мы напоминаем, что ремень безопасности и детское удерживающее устройство – не формальность, а базовые средства пассивной защиты. Они спасают жизнь и минимизируют травмы», – пояснил врио начальника ГИБДД по Ленинскому городскому округу Алексей Букин.Как рассказали в пресс-службе, уже в первые минуты работы инспекторы выявили нарушителя. Водитель управлял автомобилем без пристёгнутого ремня безопасности. За это предусмотрен штраф в 1500 рублей.
Особое внимание в ходе рейда уделили правилам перевозки несовершеннолетних. Перевозка детей без специальных удерживающих устройств влечёт штраф в размере 3000 рублей.
В администрации добавили, что в рамках акции «Зимние каникулы» сотрудники ГАИ вместе с общественной организацией «Твори добро» провели в перинатальном центре Видного занятие «Маленький пассажир». Будущих мам научили ключевым правилам безопасности при поездках с новорождённым.