Жителям Видного напомнили правила перевозки пассажиров

23 декабря 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

В городе Видное сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодный профилактический рейд под названием «Ремень». Мероприятие прошло на улице Берёзовой, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.





Целью было проконтролировать соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности всеми пассажирами. Рейд проходил в рамках областной акции «Внимание, дети!».

«Место проведения рейда – это социально значимый участок с высокой проходимостью. К сожалению, ранее здесь фиксировали наезды на пешеходов. Мы напоминаем, что ремень безопасности и детское удерживающее устройство – не формальность, а базовые средства пассивной защиты. Они спасают жизнь и минимизируют травмы», – пояснил врио начальника ГИБДД по Ленинскому городскому округу Алексей Букин.

