Россиянка не хотела воспитывать ребенка и договорилась о его продаже

22 декабря 2025, 21:17

В Карачаево-Черкесии двух женщин задержали за продажу новорожденного ребенка

Фото: iStock/globalmoments

В Карачаево-Черкесии задержали двух женщин, подозреваемых в продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.