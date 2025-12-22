Достижения.рф

Россиянка не хотела воспитывать ребенка и договорилась о его продаже

В Карачаево-Черкесии двух женщин задержали за продажу новорожденного ребенка
Фото: iStock/globalmoments

В Карачаево-Черкесии задержали двух женщин, подозреваемых в продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



По версии следствия, «сделка» состоялась в декабре. Беременная женщина, не желая воспитывать будущего ребенка, договорилась с местной жительницей о его продаже за 500 тысяч рублей.

Покупательница оплатила роды и палату на сумму 39 тысяч рублей, пообещав передать остальные деньги позднее. Когда она забрала новорожденного у матери, их обеих задержала полиция.

Фигуранткам предъявили обвинение по пунктам «б, в, з» части 2 статьи 127.1 УК. Суд уже заключил под стражу нерадивую родительницу. В ближайшее время он также изберет меру пресечения покупательнице.

Лидия Пономарева

