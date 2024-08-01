Петербуржец выплатил 23 млн рублей алиментов ради выезда за границу

Инспекторы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в Петербурге взыскали с местного жителя рекордную задолженность по алиментам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина скрывал свои высокие доходы, однако налоговой службе удалось скорректировать данные, которые показали рост долга по алиментам. На протяжении многих лет должник пренебрегал своими родительскими обязанностями, внося средства на содержание дочери крайне редко.
Однако всё изменилось, когда мужчина собрался в деловую поездку в Китай. Он знал о том, что его не выпустят из страны с долгом, поэтому оперативно выплатил всю сумму. После этого все ограничения на выезд из России были сняты.
В общей сложности петербуржец выплатил дочери 23 миллиона рублей.
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Однако всё изменилось, когда мужчина собрался в деловую поездку в Китай. Он знал о том, что его не выпустят из страны с долгом, поэтому оперативно выплатил всю сумму. После этого все ограничения на выезд из России были сняты.
В общей сложности петербуржец выплатил дочери 23 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова