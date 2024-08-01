Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в расправе над сожителем

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Электростальский городской суд в Подмосковье признал виновной в расправе над сожителем бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Вердикт был вынесен присяжными единогласно, однако коллегия решила, что женщина заслуживает снисхождения.
По данным следствия, 28 сентября журналистка напала на своего сожителя Алексея Самусева и заколола его ножницами, когда он выпивал со своим другом в её квартире. Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.
Гончаровой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об умышленном убийстве, по которой ей грозит тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет. В ходе заседания она не признала свою вину.
Адвокат Гончаровой утверждает, что его подопечная в течение нескольких лет являлась жертвой домашнего насилия, поэтому её действия можно рассматривать как самооборону. По его словам, Самусев первым взял ножницы и напал на женщину, на что указывают ушибы и порезы на теле Гончаровой.
Также защита журналистки указала на то, что Самусев 40 раз привлекался к административной ответственности.
Обсуждение принятого в четверг вердикта состоится 19 августа. На заседании прокуратура запросит срок для Гончаровой.
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По данным следствия, 28 сентября журналистка напала на своего сожителя Алексея Самусева и заколола его ножницами, когда он выпивал со своим другом в её квартире. Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.
Гончаровой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об умышленном убийстве, по которой ей грозит тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет. В ходе заседания она не признала свою вину.
Адвокат Гончаровой утверждает, что его подопечная в течение нескольких лет являлась жертвой домашнего насилия, поэтому её действия можно рассматривать как самооборону. По его словам, Самусев первым взял ножницы и напал на женщину, на что указывают ушибы и порезы на теле Гончаровой.
Также защита журналистки указала на то, что Самусев 40 раз привлекался к административной ответственности.
Обсуждение принятого в четверг вердикта состоится 19 августа. На заседании прокуратура запросит срок для Гончаровой.
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Анастасия Чинкова