СК РФ попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене

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Следственный комитет попросил Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Среди них может быть экс-адвокат Илья Новиков*, следует из картотеки суда.
Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*.
При этом узнать какие-либо детали дела не удастся, поскольку оно находится под грифом секретности.
ФСБ в октябре прошлого года возбудила уголовное дело о госизмене против экс-члена Адвокатской палаты Москвы Новикова*, которого подозревали в переходе на сторону противника. В самом начале СВО он уехал на Украину, где вступил в ряды теробороны.
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При этом узнать какие-либо детали дела не удастся, поскольку оно находится под грифом секретности.
ФСБ в октябре прошлого года возбудила уголовное дело о госизмене против экс-члена Адвокатской палаты Москвы Новикова*, которого подозревали в переходе на сторону противника. В самом начале СВО он уехал на Украину, где вступил в ряды теробороны.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова