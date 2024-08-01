Хотел изнасиловать, но уснул: в Петербурге задержали дворника, растлившего девочку

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Мужчина, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, объяснил свой поступок тем, что он думал, что она взрослая. Об этом он заявил во время допроса, который был показан в эфире РЕН ТВ.
«Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Мы на улице просто погуляли, посидели, попили. Я пьяный тогда был, думал, она взрослая», — сказал задержанный.
По словам дворника, если бы он знал настоящий возраст девочки, то не пошёл бы к ней в гости.
Инцидент произошёл 30 июля в одном из дворов Приморского района Санкт-Петербурга. В тот день мама девочки уехала на дачу, и школьница пригласила в гости подругу. Вечером они вышли погулять во двор, где их заметил дворник.
Сначала мужчина пригласил девушек в местный магазин, где купил пива. Затем он попросил разрешения зайти в гости к одной из них, якобы чтобы воспользоваться туалетом. Оказавшись в квартире, он предложил новым знакомым выпить.
В какой-то момент подруге школьницы стало плохо, и дворник отнёс её на руках домой. После этого он вернулся и продолжил «застолье».
«В какой-то момент мужчина отвёл девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться её, не давая уйти. Но вскоре он заснул. Школьница тихо встала, оделась и сбежала домой к подруге, которой стало плохо. Отец подруги узнал о случившемся и сразу же позвонил в полицию. Злоумышленника задержали», — сообщил источник РЕН ТВ.
Задержанным оказался гражданин другой страны. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.
Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
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