В Омске третий месяц подряд фиксируют высокое загрязнение воздуха
В Омске третий месяц подряд сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. В сентябре неблагоприятные метеоусловия наблюдались две трети месяца, из-за чего промышленные выбросы накапливались у земли. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Pravda.Ru».
Режим «чёрного неба» в городе вводили трижды: с 3 по 10 сентября, с 19 по 23 сентября и с 26 по 30 сентября. Предупреждения действовали преимущественно ночью и утром. В конце месяца жители центра Омска, особенно в районе Фрунзенского моста, жаловались на запах гари.
Специалисты круглосуточно проверяют качество воздуха на 11 постах наблюдения. Наиболее сложная ситуация складывается в Советском и Кировском округах. В Советском округе регулярно фиксировали превышения нормативов по угарному газу, диоксиду и оксиду азота, хлороводороду и изопропилбензолу, также известному как кумол. В августе к этим веществам добавился сероводород.
При этом посты мониторинга позволяют определить наличие вредных веществ в воздухе, но не устанавливают источники загрязнения.
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