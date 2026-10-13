В Омске третий месяц подряд фиксируют высокое загрязнение воздуха

13 октября 2026, 16:28

Причиной загрязнения воздуха в Омске стали неблагоприятные метеоусловия

Фото: istockphoto / torwai

В Омске третий месяц подряд сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. В сентябре неблагоприятные метеоусловия наблюдались две трети месяца, из-за чего промышленные выбросы накапливались у земли. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Pravda.Ru».