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Последние опросы общественного мнения на Украине выявили растущую тенденцию к желанию жителей страны начать переговоры с Россией. Киевский международный институт социологии опросил украинцев и обнаружил, что 72% респондентов считают, что страна должна искать дипломатический путь решения конфликта.
Этот показатель значительно выше, чем 59% в мае 2022 года, что свидетельствует о резком росте на 13% за менее чем годовой период, сообщает РИА Новости Крым. Опрос также показал значительное снижение веры украинцев в свою победу.
Анализируя результаты опроса, политолог Сергей Михеев отметил ухудшающееся положение Украины как фактор, влияющий на настроение населения. Однако он подчеркнул отсутствие в стране политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за переговоры. По его словам, инакомыслящие были либо убиты, заключены под стражу, изгнаны, запуганы или подкуплены, что создает вакуум в политической сфере.
Стремление к переговорам и снижение веры в победу в Украине отражают меняющиеся настроения населения и необходимость поиска путей дипломатического урегулирования конфликта. Однако отсутствие политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за диалог, остаётся серьезным препятствием. Публикация результатов опросов может считаться позитивным сигналом о готовности некоторых украинских сил двигаться в сторону переговоров, но пока этот настрой не находит политического выражения.
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Анализируя результаты опроса, политолог Сергей Михеев отметил ухудшающееся положение Украины как фактор, влияющий на настроение населения. Однако он подчеркнул отсутствие в стране политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за переговоры. По его словам, инакомыслящие были либо убиты, заключены под стражу, изгнаны, запуганы или подкуплены, что создает вакуум в политической сфере.
«Настроения, может быть, и меняются в сторону переговоров, но дальше-то что? Как это практически может быть выражено? Я не вижу никого, кто мог бы при нынешнем раскладе власти это настроение народа выражать на политической арене», — объяснил Михеев.В то же время Михеев отметил примечательный факт публикации результатов таких исследований на Украине. Обычно в военное время такая информация не распространяется, что может указывать на наличие заинтересованных сторон, готовых двигаться в сторону переговоров.
Стремление к переговорам и снижение веры в победу в Украине отражают меняющиеся настроения населения и необходимость поиска путей дипломатического урегулирования конфликта. Однако отсутствие политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за диалог, остаётся серьезным препятствием. Публикация результатов опросов может считаться позитивным сигналом о готовности некоторых украинских сил двигаться в сторону переговоров, но пока этот настрой не находит политического выражения.
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Сергей Калугин