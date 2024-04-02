Петербуржцы подают заявления в первый класс преимущественно онлайн

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В пресс-службе центров госуслуг «Мои документы» в Санкт-Петербурге сообщили о том, что подача заявлений родителей на поступление ребёнка в первый класс в городе преимущественно осуществляется в электронном виде.
«Запись в первые классы школ в Петербурге прошла преимущественно электронно. Из 1 382 обращений 997 было принято за первые часы работы. Абсолютно спокойный, комфортный режим. Петербуржцы выбирают электронный формат, потому что развитие информационных систем города позволяет это делать», – приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что запись детей в школу в Петербурге стартовала 1 апреля.
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