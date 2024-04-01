В Подмосковье стартовал прием заявок на запись ребенка в первый класс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
С 1 апреля жители Московской области могут записать своего ребенка в первый класс.
В регионе родители все чаще выбирают «бесшовный» переход ребенка из детсада в школу.
Стоит отметить, что в рамках программы информирования родители будут уведомлены о начале приема заявок в первые классы. Всего будет две волны в рамках которых все желающие смогут записаться в более удобные для них школы.
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«В рамках такого перехода ребенок не замечает смену образовательного учреждения, благодаря сопровождению команд воспитателей и педагогов.До конца года у нас в Подмосковье каждый детский садик будет входить в состав крупного образовательного комплекса. Также в этом году в кшолу пойдет порядка 115-120 тысяч выпускников детсада», - поделился министр образования Московской области Илья Бронштейн.
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Мира Полтева