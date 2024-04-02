В Подмосковье подали 20 тыс. заявлений на запись в первый класс

Фото: istockphoto / Paperkites
За сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Запись детей в первый класс в Московской области стартовала 1 апреля.
Стоит отметить, что запись проводиться в две волны: с 1 апреля по 30 июня — по месту регистрации и льготники, а с 6 июля по 5 сентября — запись в школу не по прописке при наличии в ней свободных мест.
Читайте также:
В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
Подмосковные школьники примут участие в инженерном чемпионате
В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей
«Запись в школу — одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тысяч заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Читайте также:
В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
Подмосковные школьники примут участие в инженерном чемпионате
В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей
Мира Полтева