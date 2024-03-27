«Полезно и взрослым»: Руководитель проекта рассказала о целях «Урока цифры»

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Во всех российских школах до 31 марта будет проходить «Урок цифры». Участники смогут познакомиться с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, а также узнают о навыках и умениях, которые требуются специалистам в этой сфере.
Заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Фаранчук в эфире «Радио 1» подробно рассказала, как утроен урок и в чём чего цель.
«Урок Цифры» является всероссийским образовательным проектом в сфере информационных технологий для школьников с 1 по 11 класс. Он был создан в 2018 году по инициативе АНО «Цифровая экономика».
Он реализуется в партнерстве с ключевыми отечественными IT-компаниями, среди которых Яндекс, 1С, Госкорпорация «Росатом», ВК, Лаборатория Касперского, Сбер. В 2014 году к проекту также присоединилась компания «Азонтех», пояснила Фаранчук.
Основной целью этих уроков является профориентация детей в сфере информационных технологий. По данным Минцифры России, дефицит айти-кадров в России до сих пор составляет миллион человек.
«Урок Цифры» проходит 6-7 раз в год в зависимости от количества уроков, которые подготавливают партнеры. Каждый урок проводится в формате акции и длится примерно 3-4 недели. Количество прохождений уроков одним школьником не ограничено. Все уроки за все время собраны на сайте урокцифры.рф, поэтому можно в любое время обратиться уже к прошедшим урокам.
Фаранчук рассказала, что такая практика применяется многими учениками и уроки за предыдущие годы также пользуются спросом среди школьников.
Родителям будет полено проходить урок вместе с детьми, чтобы понимать интерес ребенка и наблюдать за его дальнейшим развитием. Помимо этого, многие педагоги даже рекомендуют его проходить в качестве домашнего задания.
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«Урок Цифры» является всероссийским образовательным проектом в сфере информационных технологий для школьников с 1 по 11 класс. Он был создан в 2018 году по инициативе АНО «Цифровая экономика».
«Современным школьникам важно давать актуальные и востребованные знания, которые будут полезны им в будущем. И, конечно же, урок цифры является ярким примером такой инициативы. Я хочу отметить, что с 2018 года тренажеры урока и видеолекции были пройдены более чем 85 миллионов раз», — рассказала руководитель проекта.Школьники по всей стране могут освоить современные технологии и примерять на себе различные цифровые профессии в простом, доступном, интерактивном формате. Для педагогов урок «Цифры» — это отличный инструмент, чтобы разнообразить школьную программу, стать настоящим проводником для учеников в мир IT-технологий.
Основной целью этих уроков является профориентация детей в сфере информационных технологий. По данным Минцифры России, дефицит айти-кадров в России до сих пор составляет миллион человек.
«Всем отраслям экономики нужны высококлассные айти-специалисты, поэтому главной целью является вовлечение школьников с феру информационных технологий, так как важно как можно быстрее заинтересовать ребят этой сферой для выстраивания их дальнейшего вектора развития, обучения в этом направлении», — пояснила Фаранчук.Урок адаптирован под учеников с первого по 11 класс. Материалы делятся на три возрастные категории — младшая, средняя и старшая школа. Любой ученик в любом возрасте может воспользоваться материалами и тренажерами проекта.
«Урок Цифры» проходит 6-7 раз в год в зависимости от количества уроков, которые подготавливают партнеры. Каждый урок проводится в формате акции и длится примерно 3-4 недели. Количество прохождений уроков одним школьником не ограничено. Все уроки за все время собраны на сайте урокцифры.рф, поэтому можно в любое время обратиться уже к прошедшим урокам.
Фаранчук рассказала, что такая практика применяется многими учениками и уроки за предыдущие годы также пользуются спросом среди школьников.
«Так как «Урок Цифры» является просветительским профориентационным проектом, в первую очередь школьники по итогам прохождения урока получают знания о той или иной профессии в сфере информационных технологий, о тех инструментах, о технологиях, которые применяют специалисты в данной сфере деятельности. Они смогут понять для себя, насколько интересна эта профессия в будущем», — пояснила она.Принять участие в уроке могут и взрослые. Проект является открытым, бесплатным и доступным для любого желающего. Не секрет, что современный мир технологий очень быстро меняется, развивается. И чтобы быть в айти-тренде, можно, конечно же, ознакомиться с материалами, отметила руководитель проекта.
Родителям будет полено проходить урок вместе с детьми, чтобы понимать интерес ребенка и наблюдать за его дальнейшим развитием. Помимо этого, многие педагоги даже рекомендуют его проходить в качестве домашнего задания.
«Мы с радостью приглашаем всех желающих принять участие во всероссийском проекте «Урок цифры». Сейчас идет финальная неделя урока от фирмы 1С по технологиям тестирования. И, конечно же, отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов и школьников Московской области за действительно такой неподдельный интерес к проекту и участие в нем», — заявила Фаранчук.В целом урок цифры заключает учебный год, что делает его более познавательным и интересным, подытожила собеседник «Радио 1».
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Алина Юрчак