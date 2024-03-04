Петербуржцы приняли участие в онлайн-голосовании на премии «Город в лицах»

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В Санкт-Петербурге состоялось народное онлайн-голосование на премии «Город в лицах», организованной изданием «Петербургский дневник».
45 тысяч человек приняли участие в этом голосовании, которое завершилось 29 февраля.
В этом году в конкурсе «Петербургского дневника» было 11 номинаций: «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Классный руководитель», «Специалист учреждений культуры», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства», «Водитель общественного транспорта», «Врач скорой помощи», «Работник садово-паркового хозяйства» и «Сварщик».
В марте состоится церемония награждения победителей. Они получат призы и памятные подарки. А их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.
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В этом году в конкурсе «Петербургского дневника» было 11 номинаций: «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Классный руководитель», «Специалист учреждений культуры», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства», «Водитель общественного транспорта», «Врач скорой помощи», «Работник садово-паркового хозяйства» и «Сварщик».
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Анастасия Чинкова