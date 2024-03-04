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Петербуржцы приняли участие в онлайн-голосовании на премии «Город в лицах»

04 марта 2024, 19:58
Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Санкт-Петербурге состоялось народное онлайн-голосование на премии «Город в лицах», организованной изданием «Петербургский дневник».
45 тысяч человек приняли участие в этом голосовании, которое завершилось 29 февраля.

В этом году в конкурсе «Петербургского дневника» было 11 номинаций: «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Классный руководитель», «Специалист учреждений культуры», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства», «Водитель общественного транспорта», «Врач скорой помощи», «Работник садово-паркового хозяйства» и «Сварщик».


В марте состоится церемония награждения победителей. Они получат призы и памятные подарки. А их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.

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#санкт-петербург
#голосование
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#жители
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Россиянам рассказали, как восстановить доступ к аккаунту «Госуслуг»
04 марта 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Потеря доступа к аккаунту «Госуслуг» и захват данных посторонними случается после разговоров с телефонными мошенниками. Как восстановить доступ с минимальными рисками рассказало издание «Аргументы недели».
Как только гражданин понял, что его или его близких обманули, необходимо войти в приложение по электронной почте или номеру телефона и поменять пароль. Если мошенники уже успели изменить пароль, можно попробовать восстановить доступ другим способом. Для этого необходимо подтвердить номера СНИЛС, ИНН и паспорта.

В случае, если эти способы не срабатывают, необходимо как можно скорее обратиться в один из банков-партнёров (Сбер, Тинькофф Банк, ВТБ, Почта Банк и др.), которые уполномочены на регистрацию и подтверждение учётных записей.

Если же мошенники добрались и до этой ступени, следует прийти к паспортом и СНИЛС в отделение МФЦ, отмечают «Аргументы недели».

Как только доступ будет восстановлен, необходимо изменить номер телефона и адрес электронной почты, которые использовались при авторизации.

Затем необходимо обратиться в службу поддержки «Госуслуг», параллельно сделав снимки экрана со всеми изменениями в профиле. Это позволит доказать, что действия совершены именно злоумышленниками. С этими данными уже следует обратиться в полицию.

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#данные
#мошенники
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Пилоты севшего в поле А320 находятся в отпуске без содержания
«Уральские авиалинии»: пилоты севшего А320 находится в отпуске без содержания
04 марта 2024, 18:58

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Экипаж самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», посадившие самолет в поле под Новосибирском, отправлены в отпуск без содержания. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости
«До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания», – говорится в сообщении.

12 сентября 2023 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле. Впервые о поломке в гидравлической системе самолета, следующего из Сочи в Омск, доложил в 4:43 (мск) командир судна.

Из-за опасений, что самолет может выйти за посадочную полосу при приземлении из-за неисправностей, командир принял решение направиться в аэропорт Новосибирска, где полоса длиннее. Через 40 минут лайнер подал сигнал бедствия из-за кончающегося топлива. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке на выбранной с воздуха площадке. Борт приземлился в поле.

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Сотрудник МЧС России в Дагестане спас детёныша тюленя, запутавшегося в сетях
04 марта 2024, 18:41

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который запутался в рыболовных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Согласно сообщению, спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России заметил запутавшегося в сетях малыша тюленя на берегу Каспийского моря вблизи Махачкалы. Детеныш не смог самостоятельно освободиться.

Уточняется, что Эльдар Зайпуллаев разрезал сети и выпустил малыша в море. Теперь маленький тюлень вновь оказался на свободе.

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#детёныш
#море
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Экс-советник президента Клименко рассказал о будущем Рунета
04 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/dusanpetkovic

Российские власти вряд ли собираются полностью блокировать доступ к «Википедии». Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил бывший советник президента России по вопросам интернета, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России ограничат доступ к «Википедии» после опубликованной там статьи о VPN, который запрещено популяризировать с 1 марта.

Клименко подчеркнул, что на сайте, помимо VPN, есть и другие статьи на запрещённые темы. Однако в настоящее время альтернативы электронной библиотеке в России нет.

Собеседник издания Pravda.Ru подчеркнул, что в настоящее время крайне сложно добиться эффективности интернет-цензуры. Дело в том, что при блокировке сайтов, они плавно перетекают в YouTube. Если заблокируют его, то все пользователи перейдут в Telegram, а оттуда ещё куда-нибудь, и так далее.

Также Клименко исключил полную изоляцию российского сегмента интернета, как это, например, происходит в Северной Корее. Он подчеркнул, что власти, скорее, стремятся к подобию китайского интернета, который делает упор на собственные сайты и приложения, но не ограничивает доступ и к мировой сети.

Специалист подытожил, что Россия сейчас находится в ситуации, при которой имеются доводы как для блокировки сайтов, так и для того, чтобы отказаться от этого. Таким образом, интересы и задачи внутренней политики России разнятся с желаниями Роскомнадзора.

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#интернет
#россия
#запрет
#ограничения
#меры
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Фонд XZ Foundation внесен в реестр нежелательных организаций в России
04 марта 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло фонд XZ Foundation в реестр нежелательных организаций. Эта организация, основанная журналистом Михаилом Зыгарем* и режиссером Ильей Хржановским*, специализируется на «борьбе с российской пропагандой».
Включение XZ Foundation в реестр нежелательных организаций последовало за аналогичными мерами в отношении самих Зыгаря* и Хржановского*. Ранее они были признаны иностранными агентами.

Помимо XZ Foundation, в реестр также внесены несколько немецких организаций, включая «Германское общество изучения Восточной Европы», «Фонд имени Фридриха Эберта» и «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN)».

Внесение в реестр нежелательных организаций означает, что деятельность этих организаций на территории России запрещена. Им запрещено проводить мероприятия, аффилироваться с российскими юридическими лицами и распространять материалы в России. Согласно закону о нежелательных организациях, физические лица, сотрудничающие с такими организациями, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

*признан иностранным агентом Министерством юстиции Российской Федерации.

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#фонд
#минюст
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На сбои в работе Telegram пожаловались более 1200 человек
04 марта 2024, 18:18

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

4 марта в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, сообщает сервис Downradar.
За последние 24 часа о проблемах сообщили более 1 200 пользователей. В основном жалобы поступали из Москвы (964 сообщения), города Санкт-Петербург (83), Екатеринбург и Свердловская область (39). Пользователи отмечали полную неработоспособность приложения.

Кроме того, отчеты сервиса показали, что у некоторых пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и голосовых сообщений.

Downradar – сервис, который фиксирует сбои в работе популярных мессенджеров, соцсетей и мобильных операторов.

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#сбой
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На мартовские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы
04 марта 2024, 18:08

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание подмосковных электричек изменится в длинные праздничные выходные, кроме того, будет пущен ряд дополнительных составов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«Все поезда столичного транспортного узла будут следовать 7 марта по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначает дополнительные экспрессы: 8-10 марта по направлению Москва — Тула и Тула — Москва, 10 марта: Рязань-2— Москва», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительный состав из 11 вагонов будет курсировать на участке Черусти — Вековка 7 и 10 марта.

Возможны также точечные корректировки графика движения электричек. Актуальное расписание размещается на вокзалах и железнодорожных станциях, а также на сайте ЦППК и мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине
04 марта 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Автомобилисты, предпочитающие на полную громкость слушать музыку в машине – проблема, с которой сталкиваются во всём мире. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как с ними бороться и эффективны ли имеющиеся меры.
Он подчеркнул, что нарушением является не только музыка, но и весь тюнинг авто, включая, например, дефлекторы на капоте. Они никак не влияют на безопасность дорожного движения. Однако любое внесение изменений в конструкцию машины, не предусмотренное производителем, прописано в техническом регламенте европейского экономического союза и числится в списке неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена.

При установке мощной акустической системы нужно быть готовым к тому, что начнут вылетать предохранители. Сменив предохранители, стоит ждать того, что сгорит проводка и автомобиль выйдет из строя, рассказал собеседник ОСН.

Если в ходе проверки сотрудник ГИБДД обнаружит внесённые в конструкцию авто изменения, помимо административного штрафа будет выписано требование об устранении новых элементов. На это обычно даётся 10 суток. В случае если водитель не выполнит указание, он будет повторно привлечён к административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток.

Нарушителей, превышающих допустимый уровень шума автомобиля, следует ловить при помощи шумомеров. Однако это не всегда эффективно. Например, чтобы измерить уровень шума мотоцикла, придётся остановить водителя и попросить его прокрутить ручку газа.

При этом, такие приборы должны быть прописаны по ГОСТу, заключил Сажин.

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#автомобиль
#автомобилисты
#музыка
#нарушения
#шум
#гибдд
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В Подмосковье камеры зафиксировали более 1,4 тыс нарушений в перевозке стройотходов
04 марта 2024, 17:28

Фото: пресс0служба ГУСТ МО

Более 1400 нарушителей правил перевозки строительных отходов в Московской области попались за три прошедших зимних месяца благодаря дорожным камерам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала зимы 1 тысяча 402 водителя без разрешающих документов попались в объективы камер. За этот период нарушители правил перевозки стройотходов в упрощенном порядке получили штрафы, общая сумма которых превысила 88 миллионов рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
При этом отмечается, что в начале зимы нарушителей было в разы больше, чем в конце. Например, если в декабре попались 943 нелегальных перевозчика строительного мусора, то в феврале — 94.

В ведомстве напомнили, что для перевозки строительных отходов необходимо оформить разрешение. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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