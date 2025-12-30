Петербуржцы считают зимний отдых опаснее летнего

30 декабря 2025, 15:55

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Более половины жителей Санкт-Петербурга назвали отдых на зимних курортах опаснее летнего. Такие данные следуют из опроса Группы «Ренессанс Страхование» и сервиса Ozon Travel.





Отмечается, что 28% опрошенных петербуржцев не считают, что зимний отдых несёт серьёзную угрозу. При этом свыше половины респондентов отметили, что сталкивались на зимнем курорте с травмами или экстренными ситуациями.





«Главными опасностями зимнего отдыха, по мнению петербуржцев, считаются травмы при катании на лыжах, сноуборде или тюбинге (57%), заболевания из-за холода или перепада температур (51%) и потеря ориентации на местности или травмы во время пеших прогулок (по 17%)», — приводит полученные данные «Петербургский дневник».