Петербуржцы считают зимний отдых опаснее летнего
Более половины жителей Санкт-Петербурга назвали отдых на зимних курортах опаснее летнего. Такие данные следуют из опроса Группы «Ренессанс Страхование» и сервиса Ozon Travel.
Отмечается, что 28% опрошенных петербуржцев не считают, что зимний отдых несёт серьёзную угрозу. При этом свыше половины респондентов отметили, что сталкивались на зимнем курорте с травмами или экстренными ситуациями.
«Главными опасностями зимнего отдыха, по мнению петербуржцев, считаются травмы при катании на лыжах, сноуборде или тюбинге (57%), заболевания из-за холода или перепада температур (51%) и потеря ориентации на местности или травмы во время пеших прогулок (по 17%)», — приводит полученные данные «Петербургский дневник».
Тем не менее жители Петербурга не отказываются от зимних поездок, несмотря на риски. Большинство будут отдыхать 5-7 дней, 25% отправятся на курорты на 3-5 дней, а 36% уедут на 1-2 недели.