Мединский, Силуанов и Мурашко раскрыли планы на 1 января и новогодние праздники

30 декабря 2025, 05:47

Фото: iStock/Julia Klueva

В то время как большинство россиян будут отдыхать после новогодней ночи, ряд высокопоставленных чиновников и руководителей крупных государственных компаний приступят к работе уже в первый день года. О планах политиков на праздники пишет Life.ru, ссылаясь на журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.





Для многих новогодний отдых пройдет в окружении близких. Так, например, помощник президента РФ Владимир Мединский традиционно встретит праздник со своей семьей.





«Всегда с семьей, всегда в Москве, всегда на даче», — объяснил он.

Антон Силуанов (Фото: www.kremlin.ru)

«Планы, как и у всех, выходной день после нового года. Спорт. И, надеюсь, в планшете будет перечень задач, которые необходимо решить по финансам. Поэтому и спорт, и работа», — сказал он.