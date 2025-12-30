Достижения.рф

Мединский, Силуанов и Мурашко раскрыли планы на 1 января и новогодние праздники

Фото: iStock/Julia Klueva

В то время как большинство россиян будут отдыхать после новогодней ночи, ряд высокопоставленных чиновников и руководителей крупных государственных компаний приступят к работе уже в первый день года. О планах политиков на праздники пишет Life.ru, ссылаясь на журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.



Для многих новогодний отдых пройдет в окружении близких. Так, например, помощник президента РФ Владимир Мединский традиционно встретит праздник со своей семьей.

«Всегда с семьей, всегда в Москве, всегда на даче», — объяснил он.
Согласно материалу Life.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко планирует провести новогодние дни активно, а глава Минфина Антон Силуанов намерен работать даже дома, но при этом не забывать про физическую активность.

Антон Силуанов (Фото: www.kremlin.ru)
«Планы, как и у всех, выходной день после нового года. Спорт. И, надеюсь, в планшете будет перечень задач, которые необходимо решить по финансам. Поэтому и спорт, и работа», — сказал он.
При этом сильнее всего делами будут загружены политики в приграничных регионах, включая главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

Ранее сообщалось, что полторы сотни российских туристов оказались в ловушке аэропорта Стамбула из-за рейса, которого, по словам авиакомпании, не существует. Люди ожидают вылета уже более девяти часов, время обещанной посадки переносили трижды.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0