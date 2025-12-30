Мединский, Силуанов и Мурашко раскрыли планы на 1 января и новогодние праздники
В то время как большинство россиян будут отдыхать после новогодней ночи, ряд высокопоставленных чиновников и руководителей крупных государственных компаний приступят к работе уже в первый день года. О планах политиков на праздники пишет Life.ru, ссылаясь на журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.
Для многих новогодний отдых пройдет в окружении близких. Так, например, помощник президента РФ Владимир Мединский традиционно встретит праздник со своей семьей.
«Всегда с семьей, всегда в Москве, всегда на даче», — объяснил он.Согласно материалу Life.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко планирует провести новогодние дни активно, а глава Минфина Антон Силуанов намерен работать даже дома, но при этом не забывать про физическую активность.
«Планы, как и у всех, выходной день после нового года. Спорт. И, надеюсь, в планшете будет перечень задач, которые необходимо решить по финансам. Поэтому и спорт, и работа», — сказал он.При этом сильнее всего делами будут загружены политики в приграничных регионах, включая главу Республики Крым Сергея Аксёнова.
