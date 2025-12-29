Подмосковные парки пригласили на фестивальную программу в новогодние праздники
Парки Московской области подготовили программу спортивных мероприятий и фестивалей. Они пройдут 31 декабря по 7 января, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, 31 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет 56-я Манжосовская лыжная гонка. Участники преодолеют дистанции от 600 метров до 18 километров и получат уникальные медали финишёра.
1 января более чем в 10 парках Подмосковья проведут традиционный «Забег обещаний». В праздничной атмосфере участники преодолеют дистанцию длиной 2026 метров, попробуют угощения и примут участие в лотерее с памятными призами. Каждый получит личный стартовый номер, запишет обещание и начнет новый год в движении.
2 января в полдень жителей и гостей Подмосковья приглашают на костюмированный фестиваль «На спорте после оливье» в парк им. Н. Островского в Ступине. Все участники забега также смогут посетить праздничную программу с новогодним хороводом у ёлки и угоститься чаем из самовара.
Также 2 января в 13 часов в лесопарке «Соколиная гора» в Истре пройдет фестиваль народов Севера. Посетители увидят эксклюзивную программу «Шёпот Шамана. Игры Духов» с танцами, песнями и мастер-классами по игре на варгане и бубне. Желающих ждут катания на оленях и фотосессия в настоящей чукотской яранге.
7 января в 16 часов в парке Малевича Одинцовского городского округа пройдёт ежегодный фестиваль напитков «Топим лёд». Особенностью мероприятия станет дегустация горячих напитков - чая из самовара, пряного глинтвейна и ягодного пунша. Для юных посетителей подготовили веселые игры, анимационную программу и творческий мастер‑класс по украшению какао.
Читайте также: