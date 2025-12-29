Подмосковные парки пригласили на фестивальную программу в новогодние праздники

29 декабря 2025, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парки Московской области подготовили программу спортивных мероприятий и фестивалей. Они пройдут 31 декабря по 7 января, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.