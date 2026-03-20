Петербуржцы вынуждены сокращать расходы на путешествия и одежду

20 марта 2026, 14:08

«Сравни.ру»: четверть жителей Петербурга экономят на базовых потребностях

За последние два года у трети жителей Санкт-Петербурга снизились доходы, у 44% они остались на прежнем уровне и только каждый четвертый смог его увеличить. При этом четверть петербуржцев вынуждены экономить на базовых потребностях. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни.ру».





Выяснилось, что больше всего денег петербуржцы тратят на питание и повседневные нужды, оплату коммунальных услуг, аренду жилья, транспорт и связь. При этом многие вынуждены сокращать расходы на путешествия и развлечения, покупку одежды и обуви, медицинские услуги и лекарства.





«Больше трети опрошенных убеждены, что «подушка безопасности» обязательна, почти половина петербуржцев придерживаются позиции «если получится накопить — хорошо, но специально откладывать не буду». Лишь 10% предпочитают тратить свободные деньги сразу», — приводит «Петербургский дневник» результаты исследования.