Россиянам перечислили регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

16 февраля 2026, 04:51

РИА Новости: Зарплату свыше 100 тысяч рублей зафиксировали в 15 регионах России

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

В ноябре 2025 года средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 15 регионах России — годом ранее таких регионов было 12. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.





Лидерами по уровню оплаты труда стали Магаданская область (244 тысячи рублей) и Чукотка (212 тысяч). Москва заняла третье место со средним показателем 171,3 тысячи рублей, а жители Ямало-Ненецкого автономного округа получали в среднем 158 тысяч.



Выше 130 тысяч рублей зарабатывали в Якутии (139,6 тысячи), на Сахалине (139 тысяч), Камчатке (137,3 тысячи), в Ненецком автономном округе (134,7 тысячи).



