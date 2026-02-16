Россиянам перечислили регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
РИА Новости: Зарплату свыше 100 тысяч рублей зафиксировали в 15 регионах России
В ноябре 2025 года средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 15 регионах России — годом ранее таких регионов было 12. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Лидерами по уровню оплаты труда стали Магаданская область (244 тысячи рублей) и Чукотка (212 тысяч). Москва заняла третье место со средним показателем 171,3 тысячи рублей, а жители Ямало-Ненецкого автономного округа получали в среднем 158 тысяч.
Выше 130 тысяч рублей зарабатывали в Якутии (139,6 тысячи), на Сахалине (139 тысяч), Камчатке (137,3 тысячи), в Ненецком автономном округе (134,7 тысячи).
В Ханты-Мансийском АО средняя зарплата составила 120,3 тысячи рублей. Мурманская область, Санкт-Петербург и Подмосковье показали результаты около 116–120 тысяч.
Тремя «новичками рейтинга», вошедшими в список с зарплатами чуть более 103 тысяч рублей, стали Красноярский край, Забайкальский край и Амурская область. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов, с учётом премий и сверхвысоких доходов) в ноябре достигла 98,2 тысячи рублей, что на 11,8 тысячи больше, чем в 2024-м.
