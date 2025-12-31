Петербуржцы вновь остались без мобильного интернета

31 декабря 2025, 08:57

В Петербурге произошел массовый сбой в работе мобильного интернета

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета, на который пожаловались более 2,7 тысяч раз за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «Сбой.РФ».