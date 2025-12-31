Петербуржцы вновь остались без мобильного интернета
В Санкт-Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета, на который пожаловались более 2,7 тысяч раз за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «Сбой.РФ».
Основная волна недовольства пришлась на поздний вечер 30 декабря. С перебоями столкнулись абоненты всех основных операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2 и Yota. Также о технических трудностях сообщают пользователи SkyNet и некоторых других провайдеров.
При этом 88% из них отмечают, что сбой был общим и затрагивал сеть целиком, а не ограничивался отдельными приложениями. Официальные власти города объяснили масштабные перебои усилением мер безопасности в связи с риском беспилотных атак.
