Мошенники придумали новую схему обмана со штрафами ГАИ
Новая схема обмана в России нацелена на автомобилистов, которым предлагают якобы аннулировать штрафы, полученные от ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Аферисты заявляют, что могут официально отменить уже выписанные штрафы. Однако воспользоваться «услугой» можно только по предоплате. После перевода денег злоумышленник исчезает, удаляя все аккаунты и переписки.
Кроме того, мошенники предлагают содействие в оформлении водительского удостоверения, подкрепляя свои обещания «гарантированными» результатами.
Также остаётся актуальной схема про ДТП с участием родственников. Злоумышленники звонят жертве и сообщают, что близкий человек попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Используя эмоциональное давление, они убеждают перевести деньги для «решения вопроса» с правоохранительными органами или пострадавшими.
МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Любые предложения об «аннулировании штрафов» или «гарантированном получении прав» — это признаки обмана.
