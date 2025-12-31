Мошенники придумали новую схему обмана со штрафами ГАИ

31 декабря 2025, 05:58

Фото: iStock/artoleshko

Новая схема обмана в России нацелена на автомобилистов, которым предлагают якобы аннулировать штрафы, полученные от ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.