Россиянка купила вино из редкой кобры во Вьетнаме и поплатилась
Необычный напиток нашли алтайские таможенники в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Россиянка приобрела экзотический сувенир на одном из рынков Нячанга. Туристку остановили в аэропорту Барнаула во время таможенного контроля. В ее чемодане лежала стеклянная бутылка с надписью «Змеиное вино», а в той находилась заспиртованная змея и корень растения. Оказалось, что рептилия в емкости — это кобра моноклевая, попадающая под действие Конвенции СИТЕС.
В итоге против женщины возбудили два дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП: за недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений. Теперь ей грозит штраф и конфискация товара.
