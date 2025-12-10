Россиянка купила вино из редкой кобры во Вьетнаме и поплатилась

10 декабря 2025, 11:00

Алтайские таможенники нашли змеиное вино в багаже пассажирки из Вьетнама

Фото: пресс-служба ФТС

Необычный напиток нашли алтайские таможенники в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.