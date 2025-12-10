Фортепиано рухнуло на российского школьника на перемене
В Дальнереченске 11-летнего мальчика придавило фортепиано. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло днем 10 декабря на перемене в одной из городских школ. Ребенок получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Надзорный орган проводит проверку, ходе которой оценит действия должностных лиц по обеспечению безопасности детей, а также соблюдению требований охраны их жизни и здоровья.
Какой именно музыкальный инструмент — пианино или роль — упал на школьника, не уточняется. Первый из них весит около 200 кг, в то время как второй — 350-500 кг.
