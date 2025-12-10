Фортепиано рухнуло на российского школьника на перемене

10 декабря 2025, 09:16

В Приморье фортепиано упало на 11-летнего школьника на перемене

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Дальнереченске 11-летнего мальчика придавило фортепиано. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.