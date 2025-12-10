Устроившего стрельбу в вагоне метро Петербурга задержали
Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со стрельбой в вагоне метро на станции «Василеостровская». Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Согласно информации ведомства, 8 декабря около 22:55 трое молодых людей начали приставать к пассажиру в вагоне метро на маршруте от станции «Гостиный Двор» до «Василеостровской». После замечания со стороны мужчины один из подростков попытался его испугать пусковым устройством, находившимся в кармане, и случайно произвел выстрел.
Задержать правонарушителя удалось другому пассажиру, после чего злоумышленника передали полицейскому наряду, в то время как двое других участников событий скрылись. К счастью, никто не пострадал.
У 16-летнего подростка сотрудники полиции обнаружили два пусковых устройства. Фигуранта привлекли к административной ответственности и затем передали в Центр временного содержания для несовершеннолетних.
Кроме того, на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Читайте также: