Устроившего стрельбу в вагоне метро Петербурга задержали

10 декабря 2025, 13:03

МВД: подросток стрелял в питерском метро

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со стрельбой в вагоне метро на станции «Василеостровская». Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.